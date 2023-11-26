Жителей пострадавшего от атаки БПЛА дома временно разместили в детском саду

Там для них организованы места для отдыха, а также горячий чай и кофе.

Как сообщает корреспондент Myslo, жителей дома № 13 по ул. Хворостухина, пострадавшего от атаки дрона, временно разместили в расположенном неподалёку детском саду. Там организованы места для отдыха, горячий чай и кофе.

Обстановка спокойная, на месте продолжают работать экстренные службы. К пострадавшему дому прибыли глава администрации Тулы Илья Беспалов и заместитель губернатора Тульской области Дмитрий Миляев. Он отметил, что после завершения всех процессуальных действий туляки смогут вернуться в свои квартиры:

- Для размещения жителей наиболее пострадавших квартир будут подготовлены гостиничные номера. И, конечно, мы обязательно поможем им с проведением необходимых ремонтно-восстановительных работ, - подчеркнул Дмитрий Вячеславович.