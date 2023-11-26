Атака дронов на Тулу: жители многоэтажки на ул. Хворостухина начали возвращаться в квартиры

Наш корреспондент пообщался с одним из жильцов дома № 13 по ул. Хворостухина, который рано утром 26 ноября подвергся атаке БПЛА.

- Я живу на 14-м этаже. Услышал взрыв, вышел на балкон посмотреть, увидел, как двумя этажами ниже из окна валит дым. Потом началась эвакуация.

Тем временем, дом обследовали взрывотехники. По предварительным данным, следов взрывчатых веществ на месте не обнаружено.

В пресс-службе регионального правительства уточнили, что жители подъезда, в котором расположены квартиры с повреждёнными стеклами, временно размещены в ближайшем детском саду. На данный момент они уже вернулись к себе домой. Туляки, в чьих квартирах выбиты стёкла, временно разместятся у родственников. Также им были предложены гостиничные номера.