В пострадавшей от взрыва беспилотника тульской высотке заменили окна

В пострадавших от взрыва украинского беспилотника квартирах заменили стеклопакеты. Об этом в редакцию Myslo сообщил один из жителей дома № 13 по ул. Хворостухина.

Напомним, около четырех часов утра 26 ноября в небе над Тулой средства ПВО сбили четыре беспилотника. Один из них влетел в квартиру на 12-м этаже высотки. Пострадал один человек: у 44-летнего мужчины резаная рана стопы от осколков.

По решению губернатора Алексея Дюмина жители пострадавших квартир получают финансовую помощь: 100 тысяч рублей за вред здоровью, 150 тысяч рублей за частичную утрату имущества. Во всех квартирах восстановят поврежденное остекление, а в наиболее пострадавших — установят новые стеклопакеты и окажут помощь в ремонте помещений.