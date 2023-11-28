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В пострадавшей от взрыва беспилотника тульской высотке заменили окна

В пострадавшей от взрыва беспилотника тульской высотке заменили окна

Ремонт в квартирах еще продолжается.

В пострадавших от взрыва украинского беспилотника квартирах заменили стеклопакеты. Об этом в редакцию Myslo сообщил один из жителей дома № 13 по ул. Хворостухина. 

Напомним, около четырех часов утра 26 ноября в небе над Тулой средства ПВО сбили четыре беспилотника. Один из них влетел в квартиру на 12-м этаже высотки. Пострадал один человек: у 44-летнего мужчины резаная рана стопы от осколков.

По решению губернатора Алексея Дюмина жители пострадавших квартир получают финансовую помощь: 100 тысяч рублей за вред здоровью, 150 тысяч рублей за частичную утрату имущества. Во всех квартирах восстановят поврежденное остекление, а в наиболее пострадавших — установят новые стеклопакеты и окажут помощь в ремонте помещений.

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Сюжет: Атака беспилотников на Тулу 26 ноября 2023
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сегодня, в 17:10 0
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