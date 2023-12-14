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В Туле отремонтировали квартиры, пострадавшие от взрыва беспилотника
Фото пресс-службы администрации Тулы

В Туле отремонтировали квартиры, пострадавшие от взрыва беспилотника

В помещениях восстановили поврежденное остекление и сделали косметический ремонт.

13 декабря глава городской администрации Илья Беспалов встретился с жильцами нескольких квартир дома по ул. Хворостухина, пострадавшего от атаки беспилотника. 

Напомним, около четырех часов утра 26 ноября в небе над Тулой средства ПВО сбили четыре БПЛА. Один из них влетел в квартиру на 12-м этаже высотки. Пострадал один человек: у 44-летнего мужчины резаная рана стопы от осколков.

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По решению губернатора Алексея Дюмина жители пострадавших квартир получили финансовую помощь: 100 тысяч рублей за вред здоровью, 150 тысяч рублей за частичную утрату имущества. Также глава региона поручил выполнить все необходимые ремонтные работы в максимально короткие сроки.

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Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, в квартирах восстановили поврежденное остекление, там, где требовалось, сделали косметический ремонт помещений. Дополнительно по просьбам жителей заменили балконные блоки. 

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Туляки поблагодарили Алексея Дюмина, правительство Тульской области и администрацию города за поддержку и оперативное проведение восстановительных работ.

Сюжет: Атака беспилотников на Тулу 26 ноября 2023
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