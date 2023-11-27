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Беспилотник врезался в многоэтажку: выбитые взрывом окна закрыли поликарбонатом
Фото Дмитрия Дзюбина

Беспилотник врезался в многоэтажку: выбитые взрывом окна закрыли поликарбонатом

В поврежденных квартирах ведут ремонтные работы.

Утром 27 ноября в социальных сетях и ряде новостных сайтов появилась информация о том, что в поврежденных взрывом украинского беспилотника квартирах уже поставили новые окна. По информации Myslo, в данный момент к рамам только прикрепили поликарбонатную пленку. 

Сейчас в квартирах ведутся подготовительные работы к ремонту. Рабочие сделали все необходимые замеры, и окна поставят в ближайшее время.

Напомним, около четырех часов утра 26 ноября в небе над Тулой средства ПВО сбили четыре беспилотника. Один из них влетел в квартиру на 12-м этаже высотки. Пострадал один человек: у 44-летнего мужчины резаная рана стопы от осколков. Он проснулся от боли в ноге. 

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Жителей из подъезда, в котором расположены квартиры с поврежденными стеклами, временно разместили в ближайшем детском саду. Также им предложили гостиничные номера.

По решению губернатора Алексея Дюмина жители пострадавших от атаки украинского БПЛА квартир смогут получить финансовую помощь:

  • 100 тысяч рублей за вред здоровью;
  • 150 тысяч рублей за частичную утрату имущества.

Во всех квартирах восстановят поврежденное остекление, а в наиболее пострадавших квартирах установят новые стеклопакеты и окажут помощь в ремонте помещений.

Сюжет: Атака беспилотников на Тулу 26 ноября 2023
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сегодня, в 16:07 +4
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