Беспилотник врезался в многоэтажку: выбитые взрывом окна закрыли поликарбонатом

Фото Дмитрия Дзюбина

Утром 27 ноября в социальных сетях и ряде новостных сайтов появилась информация о том, что в поврежденных взрывом украинского беспилотника квартирах уже поставили новые окна. По информации Myslo, в данный момент к рамам только прикрепили поликарбонатную пленку.

Сейчас в квартирах ведутся подготовительные работы к ремонту. Рабочие сделали все необходимые замеры, и окна поставят в ближайшее время.

Напомним, около четырех часов утра 26 ноября в небе над Тулой средства ПВО сбили четыре беспилотника. Один из них влетел в квартиру на 12-м этаже высотки. Пострадал один человек: у 44-летнего мужчины резаная рана стопы от осколков. Он проснулся от боли в ноге.

Жителей из подъезда, в котором расположены квартиры с поврежденными стеклами, временно разместили в ближайшем детском саду. Также им предложили гостиничные номера.

По решению губернатора Алексея Дюмина жители пострадавших от атаки украинского БПЛА квартир смогут получить финансовую помощь:

100 тысяч рублей за вред здоровью;

150 тысяч рублей за частичную утрату имущества.

Во всех квартирах восстановят поврежденное остекление, а в наиболее пострадавших квартирах установят новые стеклопакеты и окажут помощь в ремонте помещений.