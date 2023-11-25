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Сколько могут заработать туляки в администрации города: подборка вакансий
Фото из архива Myslo

Сколько могут заработать туляки в администрации города: подборка вакансий

«Белый дом» нуждается в специалистах в области дорожного хозяйства, ЖКХ и кадровой работы.

Администрация Тулы опубликовала на HH.ru информацию об актуальных вакансиях. Минимальные по уровню зарплаты позиции – референты отдела мелкорозничной торговли управления экономического развития, отдела по взаимодействию со СМИ, а также главный инструктор – специалист отдела по благоустройству, специалисты отдела ЖКХ и кадровой работы.

Каждому из этих сотрудников предлагается уровень зарплаты от 42 до 50 тысяч рублей в месяц. В числе требований к соискателям – высшее образование, знание законодательства, навыки работы с компьютером, грамотная письменная и устная речь, умение работать с большим объемом информации, активность, стрессоустойчивость и внимательность.

Консультант сектора контроля управления по административно-техническому надзору и специалист отдела по семейной и молодёжной политике могут рассчитывать на доход от 49 до 65 тысяч в месяц. Требования аналогичные. Юрист с опытом работы от 1 года в администрации Тулы будет зарабатывать от 49 до 59 тысяч.

Зарплата начальника отдела дорожного хозяйства – от 59 до 80 тысяч рублей в месяц. Здесь более высокие требования к уровню образования – оно должно быть не ниже уровня специалитета или магистратуры. Также потребуется от двух лет стажа муниципальной или государственной службы.

Такие же требования предъявляются к претендентам на должность заместителя начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы. Им же предлагают самую высокую зарплату – от 69 до 88 тысяч рублей в месяц.

Фотограф:
сегодня, в 14:17 −2
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