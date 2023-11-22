На площади Ленина установили пряничный домик и самовар

Полностью завершить работы по новогоднему украшению города планируют в первой декаде декабря.

Тулу украшают к Новому году. На площади Ленина по традиции установили большой самовар и пряничный домик.

Также продолжается установка 30-метровой ёлки. Ее украсят 1500 игрушек и 70 световых гирлянд. По периметру новогоднего дерева смонтируют 3D-забор с подсветкой.

Напомним, в этом году из-за парковки на площади Ленина 10-метровая Снегурочка перенесена — ее установили перед Городским концертным залом.

Всего областную столицу украсит более 1600 различных иллюминационных конструкций. Новые световые инсталляции в этом году не приобретались.