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На площади Ленина установили пряничный домик и самовар

На площади Ленина установили пряничный домик и самовар

Полностью завершить работы по новогоднему украшению города планируют в первой декаде декабря.

Тулу украшают к Новому году. На площади Ленина по традиции установили большой самовар и пряничный домик.

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Также продолжается установка 30-метровой ёлки. Ее украсят 1500 игрушек и 70 световых гирлянд. По периметру новогоднего дерева смонтируют 3D-забор с подсветкой.

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Напомним, в этом году из-за парковки на площади Ленина 10-метровая Снегурочка перенесена — ее установили перед Городским концертным залом. 

Всего областную столицу украсит более 1600 различных иллюминационных конструкций. Новые световые инсталляции в этом году не приобретались. 

Сюжет: Новый год-2024
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