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В Туле огромную Снегурочку установят возле ГКЗ
Фото пресс-службы администрации Тулы

В Туле огромную Снегурочку установят возле ГКЗ

Ранее она располагалась на площади Ленина.

Тулу начали украшать к Новому году. Сотрудники МКП «Тулагорсвет» приступили к монтажу 10-метровой Снегурочки. Напомним, ранее она располагалась на площади Ленина, но в этом году будет установлена возле Городского концертного зала. Это связано с тем, что на площади теперь работает парковка. 

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Как сообщили в администрации Тулы, в общей сложности город украсят более 1600 различных иллюминационных конструкций.

Новые световые инсталляции в этом году не покупали. 

Главный новогодний символ — ель «Триумфальную» — установят на площади Ленина. 30-метровую красавицу украсят 1500 игрушек и 70 световых гирлянд. По периметру новогоднего дерева смонтируют 3D-забор с подсветкой. 

Новогодние конструкции также украсят улицы, общественные пространства и скверы Тулы. Это в том числе:

  • снежинки (белый/синий) — более 1400 шт.;
  • входная группа «Новогодние арки» (композиция из 3 арок) — 1 шт;
  • световая консоль «Бокал» — 6 шт.;
  • световая инсталляция «Самовар и чаша» — 1 шт.;
  • световая инсталляция «Конверт» — 1 шт.;
  • световая инсталляция «Шишки» — 1 шт.;
  • световая инсталляция «Звезда большая» — 1 шт.;
  • световая инсталляция «Звезда малая» — 1 шт.;
  • изделие «Консоль» — 20 шт.;
  • изделие «Кристалл» — 20 шт.;
  • световая конструкция «Пряничный домик» — 1 шт.;
  • световые гирлянды «Звездное небо» для украшения Губернского катка; 
  • изделие «Световой каскад» (радужные фонтаны, волны, шары) — 1 композиция;
  • световые деревья — 30 шт.

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Также для создания новогоднего настроения установят канделябры, иллюминационные арки, фонтан световой, световые фонарики, золотой шар, сосну альпийскую.

Завершить работы по новогоднему украшению города планируют в первой декаде декабря.

Сюжет: Новый год-2024
На площади Ленина начали монтаж Губернского катка
Жизнь Тулы и области
На площади Ленина начали монтаж Губернского катка
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