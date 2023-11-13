В Туле огромную Снегурочку установят возле ГКЗ

Фото пресс-службы администрации Тулы

Ранее она располагалась на площади Ленина.

Тулу начали украшать к Новому году. Сотрудники МКП «Тулагорсвет» приступили к монтажу 10-метровой Снегурочки. Напомним, ранее она располагалась на площади Ленина, но в этом году будет установлена возле Городского концертного зала. Это связано с тем, что на площади теперь работает парковка.

Как сообщили в администрации Тулы, в общей сложности город украсят более 1600 различных иллюминационных конструкций.

Новые световые инсталляции в этом году не покупали.

Главный новогодний символ — ель «Триумфальную» — установят на площади Ленина. 30-метровую красавицу украсят 1500 игрушек и 70 световых гирлянд. По периметру новогоднего дерева смонтируют 3D-забор с подсветкой.

Новогодние конструкции также украсят улицы, общественные пространства и скверы Тулы. Это в том числе:

снежинки (белый/синий) — более 1400 шт.;

входная группа «Новогодние арки» (композиция из 3 арок) — 1 шт;

световая консоль «Бокал» — 6 шт.;

световая инсталляция «Самовар и чаша» — 1 шт.;

световая инсталляция «Конверт» — 1 шт.;

световая инсталляция «Шишки» — 1 шт.;

световая инсталляция «Звезда большая» — 1 шт.;

световая инсталляция «Звезда малая» — 1 шт.;

изделие «Консоль» — 20 шт.;

изделие «Кристалл» — 20 шт.;

световая конструкция «Пряничный домик» — 1 шт.;

световые гирлянды «Звездное небо» для украшения Губернского катка;

изделие «Световой каскад» (радужные фонтаны, волны, шары) — 1 композиция;

световые деревья — 30 шт.

Также для создания новогоднего настроения установят канделябры, иллюминационные арки, фонтан световой, световые фонарики, золотой шар, сосну альпийскую.

Завершить работы по новогоднему украшению города планируют в первой декаде декабря.