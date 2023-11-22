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Очереди в «Тулагоргазе»: собрали все способы подачи заявок для перезаключения договора
Фото Алексея Пирязева из архива Myslo

Очереди в «Тулагоргазе»: собрали все способы подачи заявок для перезаключения договора

К решению проблемы подключили УК и администрации.

Все владельцы газифицированных квартир должны перезаключить договоры с газоснабжающей организацией до 31 декабря 2023 года. О том, почему это нужно сделать, Myslo подробно писал здесь. В последние полтора месяца в «Тулагоргазе» огромные очереди из желающих перезаключить договор: времени мало, по телефону дозвониться почти нереально, вот люди и едут стоять в многочасовой еле живой очереди.

Времени на перезаключение осталось немного — всего месяц. Учитывая, что крайний срок никто не собирается сдвигать (такой срок утвержден Правительством РФ. — Прим. авт.), а оформлять договор всё равно придется, расскажем обо всех доступных способах попасть в «Тулагоргаз».

На предприятии

Как рассказали в горгазе, сейчас к реализации мероприятий по перезаключению договоров подключены крупные предприятия областного центра, что позволило сэкономить время и не отрывать граждан от рабочего процесса. Письма с предложениями о сотрудничестве были разосланы в 38 крупных предприятий и различных учреждений. Свое согласие по дальнейшему взаимодействию выразили 18 предприятий, учреждений образования и здравоохранения.

Где: сейчас работу по перезаключению договоров ведут с сотрудниками АО «Тулагорводоканал», АО «Тулатеплосеть», Тульской транспортной компании, завода РТИ, Патронного завода, КБП, АО «Тульский молочный комбинат», УКС Тулы, компании «Проксима», Тульской областной Думы.

Плюс: без отрыва от производства.

Минус: только для работников.

Предварительная запись

Записаться на прием жители Тулы могут по телефонам: (4872) 25-36-57, доб. 1444, 1730 и (4872) 33-70-04, доб. 1444, 1730. Также талон можно получить в инфомате в самом офисе горгаза (но это значит, что приезжать придется дважды).

Плюс: в назначенную дату вы приедете в офис горгаза и пробудете там всего около получаса.

Минус: дозвониться в «Тулагоргаз» нереально, на это поступает больше всего жалоб от туляков.

Постоять в очереди

Единый центр предоставления услуг «Тулагоргаза» перешел на новый режим работы. Увеличены часы приема посетителей по вторникам и средам — с 8.30 до 20.00, каждую вторую и третью субботу месяца — с 8.30 до 16.00. Открыты дополнительные окна приема, задействованы сотрудники из других отделов компании, а также волонтеры.

Плюс: трубку не бросят, звонок не сорвется, вы на месте и можете достоять до победного. Также плюсом будет то, что ехать в горгаз придется всего один раз.

Минус: огромная очередь. 

На дому во время ТО

Договоры перезаключаются на дому во время планового технического обслуживания или во время работ по техническому обслуживанию с временной приостановкой газа (во время так называемых опрессовок).

Плюс: не нужно никуда ездить, газовики сами придут к вам и привезут новый договор.

Минус: подходит не всем, а только тем, у кого планового ТО еще не было. 

Удаленно через сайт 

Туляки активно подают заявки через электронную форму на сайте АО «Тулагоргаз». Для выдачи готовых документов работает отдельное окно, прием в которое осуществляется без очереди.

Плюс: визит в горгаз будет всего один и быстрый — только подписать договор. На самом деле, этот способ реально удобнее всех остальных.

Минус: если не знаете как заполнить бумаги, не можете воспользоваться интернет-сервисом — ничего не выйдет.

С помощью УК или старшего по дому

Также договор на техническое обслуживание может быть заключен не только напрямую с собственником квартиры в МКД или нанимателем по договору социального найма, но и уполномоченным лицом — например старшим по дому — или управляющей компанией (ЖСК, ТСЖ и т. д.) от имени всех собственников помещений.

Плюс: всю работу сделают за вас.

Минус: для этого жителям необходимо провести общее собрание собственников; УК или руководство ТСЖ должны быть согласны сделать все за жителей.

Оставить документы в боксе, администрации или УК

Горгаз установил специальные боксы, в которых можно оставить копии документов, необходимых для перезаключения договора, и форму договора. Ее можно скачать в разделе «Обслуживание» — «Внутридомовое газовое оборудование» (листайте вниз до конца) и заполнить.

На сегодняшний день боксы установлены:

  • в специализированных магазинах газового оборудования «Домашний Очаг» по адресам: ул. М. Тореза, 5, ул. Кирова, 17;
  • в Едином центре предоставления услуг АО «Тулагоргаз» и в корпусе № 2 здания АО «Тулагоргаз» по адресу: Тула, ул. М. Тореза, 5;
  • в 4 отделениях Центра обслуживания населения АО «ОЕИРЦ».

Абоненту необходимо положить в бокс копии необходимых документов в файле или конверте, написать свои контактные данные, далее по готовности с ним свяжется специалист и пригласит на подписание договора.

Пакет документов также можно принести в администрацию Привокзального, Советского, Центрального, Зареченского и Пролетарского территориальных округов Тулы или в управляющую компанию, перечень которых размещен на сайте Государственной жилищной инспекции Тульской области.

 

Остались вопросы? Возможно, ответ на них вы найдете в нашем материале Как перезаключить «газовый» договор: 10 наивных вопросов «Тулагоргазу»

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