На ул. Металлистов пройдёт новогодний фестиваль креативных ёлок

В нём могут принять участие коммерческие и государственные организации, а также все туляки старше 18 лет.

К участию в фестивале принимаются ёлки размером не менее 2 метров

высотой, изготовленные из антивандальных материалов, имеющие основание для установки в условиях улицы.

Не допускаются к установке объекты, в основе которых – искусственные объекты бытового назначения (ели, сосны, пихта и т. д.). Допустимы любые материалы и техники. Не допускается пропаганда или агитация, а также возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной ненависти и вражды, использование нецензурной лексики.

Украшать ёлки можно влагостойкими светодиодными гирляндами, пригодными для использования на улице в условиях перепадов температур.