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Туляки заплатили взносы на капремонт на 2,8 млрд рублей

Туляки заплатили взносы на капремонт на 2,8 млрд рублей

По данным регионального Фонда капитального ремонта, все квитанции были вовремя оплачены в 97,2% случаев.

С начала года  тулякам начислены платежи на 2911,01 млн рублей, из них по счету регионального оператора (так называемый «общий котёл») – 1732,94 млн рублей, по спецсчетам – 1178, 07 млн рублей;

Собрано 2829,99 млн рублей, из в «общий котёл» ушли 1739,32 млн рублей, а на специальные счета – 1090,67 млн рублей. Процент сбора по состоянию на 10 ноября составляет 97,2 %.

Для обеспечения точности учета и корректного начисления взносов, Фонд капитального ремонта просит туляков предоставлять актуальные сведения о принадлежащих помещениях и своевременно оплачивать счета – до 10 числа месяца. Это поможет избежать начисления пеней.

Консультации по всем вопросам можно получить по телефону: 77-05-24 или по адресу: Тула, ул. Тургеневская, д. 26.

 

Фотограф:
сегодня, в 20:15 0
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