В Тулу с гастролями приедет Тольяттинский ТЮЗ

В рамках федеральной программы «Большие гастроли» в Тулу приедут артисты Тольяттинского театра юного зрителя «Дилижанс». Они покажут тулякам три постановки, основанные на известных литературных произведениях.

В четверг, 23 ноября, в 11.00 и в 14.00 состоятся показы детской комедии по мотивам повести Эдуарда Успенского «Дядя Фёдор, пёс и кот». Возрастное ограничение: 0+.

Дядя Фёдор – мальчик, который очень любит животных. Но из-за строгих родителей, он решает отправиться жить в деревню Простоквашино вместе с котом Матроскиным и псом Шариком. Друзей поджидает множество увлекательных приключений, возможность проявить самостоятельность и сделать так, чтобы мир стал чуточку добрее.

24 ноября, в 16.00, состоится показ постановки «Чичиковlive». Возрастное ограничение: 12+.

Это драматический концерт группы «Чичиковband», участники которой во главе с фронтменом Чичиковым рассказывают историю, произошедшую в городе NN. Это живой звук. Артисты не только играют роли, но и играют на музыкальных инструментах. Это путешествие по произведению одного из самых загадочных писателей русской литературы. Это актуальное прочтение поэмы Н. В. Гоголя. Проблемы, которые затрагиваются в поэме, не исчезли, а значит, они вечны и Чичиков всегда будет жить.

25 ноября, в 16.00, театр «Дилижанс» покажет оригинальное прочтение романа Фёдора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание». Возрастное ограничение: 12+.

«Тварь ли я дрожащая или право имею?» – задумывается главный герой Родион Раскольников. Допустимо ли пойти на преступление во имя благих идей? Какова истинная ценность человеческой жизни в сегодняшнем мире, где стирается грань между реальным и виртуальным?