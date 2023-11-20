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В Тулу с гастролями приедет Тольяттинский ТЮЗ

В Тулу с гастролями приедет Тольяттинский ТЮЗ

Артисты покажут зрителям три спектакля по мотивам классических произведений.

В рамках федеральной программы «Большие гастроли» в Тулу приедут артисты Тольяттинского театра юного зрителя «Дилижанс». Они покажут тулякам три постановки, основанные на известных литературных произведениях.

В четверг, 23 ноября, в 11.00 и в 14.00 состоятся показы детской комедии по мотивам повести Эдуарда Успенского «Дядя Фёдор, пёс и кот». Возрастное ограничение: 0+. 

Дядя Фёдор мальчик, который очень любит животных. Но из-за строгих родителей, он решает отправиться жить в деревню Простоквашино вместе с котом Матроскиным и псом Шариком. Друзей поджидает множество увлекательных приключений, возможность проявить самостоятельность и сделать так, чтобы мир стал чуточку добрее. 

24 ноября, в 16.00, состоится показ постановки «Чичиковlive». Возрастное ограничение: 12+.

Это драматический концерт группы «Чичиковband», участники которой во главе с фронтменом Чичиковым рассказывают историю, произошедшую в городе NN. Это живой звук. Артисты не только играют роли, но и играют на музыкальных инструментах. Это путешествие по произведению одного из самых загадочных писателей русской литературы. Это актуальное прочтение поэмы Н. В. Гоголя. Проблемы, которые затрагиваются в поэме, не исчезли, а значит, они вечны и Чичиков всегда будет жить.

25 ноября, в 16.00, театр «Дилижанс» покажет оригинальное прочтение романа Фёдора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание». Возрастное ограничение: 12+.

«Тварь ли я дрожащая или право имею?» задумывается главный герой Родион Раскольников. Допустимо ли пойти на преступление во имя благих идей? Какова истинная ценность человеческой жизни в сегодняшнем мире, где стирается грань между реальным и виртуальным?

вчера, в 21:21 0
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