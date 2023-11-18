Сколько стоит снять в Туле дом на новогодние праздники: обзор Myslo

Фото: avito.ru.

На дворе — середина ноября, до новогодних праздников ещё больше месяца, а вот возможностей спланировать досуг на десятидневные зимние каникулы — всё меньше. Когда все салаты съедены, а «Ирония судьбы…» в сотый раз пересмотрена, самый лучший отдых — смена обстановки.

Хорошим вариантом здесь может стать поездка в загородный дом, где можно на свежем воздухе пожарить шашлыки, попариться в баньке и поваляться в снегу. В нашем еженедельном обзоре интернет-объявлений мы решили выяснить, в какую сумму обойдутся тулякам все эти удовольствия в январе 2024 года.

Среди критериев — расположение в границах Большой Тулы, прямая аренда от собственника и наличие свободных дат с 30 декабря по 8 января. Таких вариантов нашлось чуть больше 20, и самые интересные из них — перед вами. Поехали!

В д. Кожино сдаётся двухэтажный дом площадью 87,4 кв. м, рассчитанный на 8 гостей. Внутри три спальни, гостиная с видом на лес и печью-камином, кухня, оборудованная всем необходимым, и санузел с душевой кабиной.

Есть открытая терраса с видом на лес, во дворе — мангальная зона, баня-бочка с дровяной печью и парковочное место на 2-3 автомобиля. В трёх километрах — магазин и остановка общественного транспорта. С 30 декабря по 2 января дом уже забронирован, в остальные праздничные дни стоимость аренды составляет от 8 до 10 тысяч рублей за одни сутки.

Отпраздновать новогоднюю ночь в коттедже на ул. Чмутова в Мясново можно за 35 тысяч рублей. С 1 по 10 января стоимость аренды составляет 20 тысяч рублей. За эти деньги в нём смогут расположиться 7 гостей.

Имеется сауна с джакузи, мангальная зона, спальные места, кухня и санузел со всей необходимой мебелью, утварью и техникой. При заезде вносится депозит в размере 5000 рублей.

Большой и уютный дом с русской баней в д. Большая Еловая отлично подойдёт как для весёлых посиделок с друзьями, так и для проведения праздников. Ha первом этаже просторная кухня, камин, телевизор, парная, душевая и санузел.

Ha втором — большой зал c бильярдным столом, диванами и телевизором, три спальни с двуспальными кроватями и санузел. Во дворе большая парковка, стол под навесом и мангал с шампурами.

Вот что пишет владелец: «Салюты и фейерверки запрещены! С животными нельзя! Стоимость аренды — от 17 тысяч рублей, при заезде берётся депозит в 10 тысяч рублей. Попариться в бане можно за 5000 рублей».

В пос. Петровском на новогодние праздники сдаётся дом, построенный по технологии A-Framе. Стоимость аренды с 31 декабря по 2 января — 40 тысяч рублей, далее — 11 тысяч в сутки.

Гостей ждёт комфортабельный дом, окружённый живой природой, мангальная зона с принадлежностями для барбекю, японская купель «Фурако», а для любителей рыбалки имеется пруд.

Дом оснащён всем необходимым: есть холодильник, плита, микроволновка, чайник, телевизор, туалет, душевая кабина, Wi-Fi, посуда, столовые приборы, кухонные принадлежности, постельное бельё и полотенца. Возможно заселение до 4 человек.

На ул. Киреевской расположен частный дом на шесть гостей. К их услугам — финская сауна, кухонная зона со всем необходимым, тапочки, полотенца, гигиенические принадлежности, караоке, Wi-Fi, колонка Раrty-Вох с диско-подсветкой, мангальная зона с костровой чашей.

Стоимость аренды зависит от количества гостей. С 30 декабря по 3 января она составляет от 20 до 30 тысяч рублей за сутки, а с 4 по 8 января — от 15 до 25 тысяч рублей за сутки.

Просторный дом в скандинавском стиле, площадью 101 кв. м сдаётся в Мясново на ул. Моторной. Он рассчитан на 6 гостей. Внутри — кухня-гостиная со всей необходимой техникой, три спальни и два санузла.

Имеется полный комплект бытовой техники: плита, духовка, посудомоечная машина, холодильник, микроволновка, стиральная машина, фен, утюг, капсульная кофемашина. Также арендодатели предоставляют постельное белье, полотенца, гель для душа, шампунь и одноразовые тапочки. Стоимость аренды на Новый год — от 28 150 до 21 667 рублей за сутки.

Как вам эти дома, друзья? А вы планируете на новогодних праздниках отдыхать за городом?