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Житель Новомосковска заподозрил мужчину в онанизме и избил его

Житель Новомосковска заподозрил мужчину в онанизме и избил его

Тот пытался убежать от злоумышленника, но споткнулся и упал.

Новомосковский районный суд лишил свободы ранее судимого Пазонова В.Д. на 1 год за причинение средней тяжести вреда здоровью гражданину из хулиганских побуждений.

Днем 3 августа ранее судимый и нетрезвый В. Пазонов увидел сидящего на трубах теплотрассы в Новомосковске ранее незнакомого мужчину.  Ему показалось, что мужчина совершает мастурбацию и сильно возмутился. Он решил уточнить, что тот делает.

"Не поверив объяснениям потерпевшего, который отрицал факт подобный действий, он ударил его три раза рукой в лицо. Мужчина, испугавшись, побежал от Пазонова, но, потеряв равновесие, упал на землю лицом вниз. Подсудимый его догнал и несколько раз ударил лежащего ногой", – говорится в сообщении пресс-служба суда.

Травмы мужчины судмедэкспертиза квалифицировала как вред здоровью средней тяжести вреда здоровью.

За совершенные действия Пазонова суд приговорил у году колонии строгого режима. 
 

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сегодня, в 11:25 0
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