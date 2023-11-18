В администрации Тулы разъяснили, как правильно идти пешеходам на остановку у троллейбусного кольца

Туляки жаловались, что после изменения расположения остановки приходится выходить на проезжую часть. Но оказалось, что дело не в расположении.

В Управлении по транспорту и дорожному хозяйству Тулы пояснили, что комплексный ремонт проспекта Ленина в районе троллейбусного кольца не стал причиной изменения схемы организации дорожного движения.

«В целях безопасного прохода к остановочной площадке пешеходам требуется двигаться ближе к внутренней части троллейбусного кольца», – пояснили в управлении.

Напомним, проблему обозначили подписчики телеграм-канала Myslo. По их словам, в час пик из-за скопления троллейбусов люди вынуждены выходить на проезжую часть, чтобы попасть на остановку общественного транспорта. Они предложили решить проблему с помощью специальной разметки для обозначения пешеходной зоны, чтобы общественный транспорт не останавливался в ней.