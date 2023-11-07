Таксист из Тулы перепел экс-солистку группы «Мираж»: видео

В эфир Первого канала вышел очередной выпуск телепроекта «Перепой звезду», в котором принял участие 40-летний туляк. Максим Ларичев — таксист.
— Не хватает в обычной жизни адреналина. Выступление в проекте оцениваю как полномасштабный концерт, концерт одной песни, — говорит Максим.
Певец исполнил песню Димы Билана «На берегу неба». Оппонентом туляка стала экс-солистка группы «Мираж» Наталия Гулькина. Максим Ларичев перепел звезду со счетом 4:1.
Отметим, что в 2016 году Максим участвовал в вокальном проекте «Новая звезда».
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