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Таксист из Тулы перепел экс-солистку группы «Мираж»: видео
Кадр из видео

Таксист из Тулы перепел экс-солистку группы «Мираж»: видео

Максим Ларичев выступил в вокальном проекте федерального канала.

В эфир Первого канала вышел очередной выпуск телепроекта «Перепой звезду», в котором принял участие 40-летний туляк. Максим Ларичев — таксист. 

— Не хватает в обычной жизни адреналина. Выступление в проекте оцениваю как полномасштабный концерт, концерт одной песни, — говорит Максим.

Певец исполнил песню Димы Билана «На берегу неба». Оппонентом туляка стала экс-солистка группы «Мираж» Наталия Гулькина. Максим Ларичев перепел звезду со счетом 4:1.

Отметим, что в 2016 году Максим участвовал в вокальном проекте «Новая звезда».

 

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