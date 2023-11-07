По каким адресам тулякам в ноябре отключат газ

Если по какой-то причине потребитель не сможет присутствовать дома в день плановой проверки, техническое обслуживание газовых приборов можно перенести на удобную дату и время. Вызвать мастера можно по телефонам: 25−36−68, 25−36−56, 25−36−37. Либо сделать заявку на сайте.

«Тулагоргаз» отмечает, что во время планового технического обслуживания газового оборудования у жителей есть возможность перезаключить договор на дому.

Необходимо заранее подготовить копии следующих документов: паспорта собственника (страницы с фото и пропиской), документа, подтверждающего право собственности на квартиру (выписка из ЕГРН, Свидетельство о праве собственности, договор передачи с БТИ и т. д.) или договор социального найма, указать данные СНИЛС и ИНН (при наличии), доверенность в простой письменной форме (в случае, если собственник находится на СВО, в длительной командировке и т. п.).

Также договор о техническом обслуживании ВКГО в МКД может быть заключен лицом, определенным решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (например, управляющая организация, товарищество собственников жилья и др.).

Для этого надо провести общее собрание собственников помещений, и уполномочить управляющую компанию (ЖСК, ТСЖ и т. д.) на заключение договора о ТО ВГКО от имени всех собственников помещений.

Кроме того, в настоящее время работа по перезаключению договоров без отрыва от производства ведётся с сотрудниками АО «Тулагорводоканал», НПО СПЛАВ им. А. Н. Ганичева, заводов «Октава», РТИ, «Штамп», «Тулажелдормаш», ГУЗ «Тульская областная детская клиническая больница».