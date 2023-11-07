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По каким адресам тулякам в ноябре отключат газ
Фото: АО «Тулагоргаз».

По каким адресам тулякам в ноябре отключат газ

Проверьте, есть ли ваш дом в списке.

В октябре специалисты АО «Тулагоргаз» проведут работы по техническому обслуживанию газового оборудования в многоквартирных домах и проверке герметичности газопроводов. Из-за этого абонентам временно отключат газоснабжение.

Работы будут проводиться по следующим адресам:

7, 8 ноября с 10.00 до 17.00

  • ул. Кутузова, 35-а,
  • ул. Октябрьская, 211.

13 ноября 

с 10.00 до 17.00

  • ул. Кутузова, 35-а,
  • 1-й проезд Металлургов, 3,
  • ул. Кутузова, 84/36; ул. Гастелло, 36/84,
  • ул. Дементьева, 12.

с 12.00 до 16.00

  • ул. Мезенцева, 19.

14 ноября

с 10.00 до 17.00

  • ул. Кутузова, 35-а,
  • 1-й проезд Металлургов, 3,
  • ул. Кутузова, 84/36; ул. Гастелло, 36/84,
  • ул. Дементьева, 12.

с 12.00 до 18.00

  • ул. Дм. Ульянова, 9.

15-16 ноября

с 10.00 до 17.00

  • ул. Кутузова, 35-а,
  • 1-й проезд Металлургов, 3,
  • ул. Кутузова, 84/36; ул. Гастелло, 36/84,
  • ул. Дементьева, 12.

17 ноября

с 10.00 до 17.00

  • 1-й проезд Металлургов, 3.

20 ноября

с 10.00 до 17.00

  • ул. Новомосковская, 1,
  • 1-й проезд Металлургов, 3,
  • ул. Дементьева, 14,
  • ул. Кутузова, 86,
  • ул. Кутузова, 22-а.

21 ноября

с 10.00 до 17.00

  • Кирпичный пер., 27,
  • 1-й проезд Металлургов, 3,
  • ул. Дементьева, 14,
  • ул. Кутузова, 86,
  • ул. Кутузова, 22-а.

с 12.00 до 18.00

  • Красноармейский пр., 22.

22 ноября

с 10.00 до 17.00

  • Кирпичный пер., 32,
  • ул. Дементьева, 14,
  • ул. Кутузова, 86,
  • ул. Кутузова, 22-а.

23 ноября

с 10.00 до 17.00

  • ул. Дементьева, 14,
  • ул. Кутузова, 86.

27 ноября

с 10.00 до 17.00

  • ул. Токарева, 61.

30 ноября

с 12.00 до 18.00

  • ул. Михеева, 3,
  • ул. Михеева, 4.

Если по какой-то причине потребитель не сможет присутствовать дома в день плановой проверки, техническое обслуживание газовых приборов можно перенести на удобную дату и время. Вызвать мастера можно по телефонам: 25−36−68, 25−36−56, 25−36−37. Либо сделать заявку на сайте.

 

«Тулагоргаз» отмечает, что во время планового технического обслуживания газового оборудования у жителей есть возможность перезаключить договор на дому.

Необходимо заранее подготовить копии следующих документов: паспорта собственника (страницы с фото и пропиской), документа, подтверждающего право собственности на квартиру (выписка из ЕГРН, Свидетельство о праве собственности, договор передачи с БТИ и т. д.) или договор социального найма, указать данные СНИЛС и ИНН (при наличии), доверенность в простой письменной форме (в случае, если собственник находится на СВО, в длительной командировке и т. п.). 

Также договор о техническом обслуживании ВКГО в МКД может быть заключен лицом, определенным решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (например, управляющая организация, товарищество собственников жилья и др.). 

Для этого надо провести общее собрание собственников помещений, и уполномочить управляющую компанию (ЖСК, ТСЖ и т. д.) на заключение договора о ТО ВГКО от имени всех собственников помещений.

Кроме того, в настоящее время работа по перезаключению договоров без отрыва от производства ведётся с сотрудниками АО «Тулагорводоканал», НПО СПЛАВ им. А. Н. Ганичева, заводов «Октава», РТИ, «Штамп», «Тулажелдормаш», ГУЗ «Тульская областная детская клиническая больница». 

Сюжет: Перезаключение газового договора
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7 ноября, в 15:52 +1
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