По каким адресам тулякам в ноябре отключат газ

В октябре специалисты АО «Тулагоргаз» проведут работы по техническому обслуживанию газового оборудования в многоквартирных домах и проверке герметичности газопроводов. Из-за этого абонентам временно отключат газоснабжение.
Работы будут проводиться по следующим адресам:
7, 8 ноября с 10.00 до 17.00
- ул. Кутузова, 35-а,
- ул. Октябрьская, 211.
13 ноября
с 10.00 до 17.00
- ул. Кутузова, 35-а,
- 1-й проезд Металлургов, 3,
- ул. Кутузова, 84/36; ул. Гастелло, 36/84,
- ул. Дементьева, 12.
с 12.00 до 16.00
- ул. Мезенцева, 19.
14 ноября
с 10.00 до 17.00
- ул. Кутузова, 35-а,
- 1-й проезд Металлургов, 3,
- ул. Кутузова, 84/36; ул. Гастелло, 36/84,
- ул. Дементьева, 12.
с 12.00 до 18.00
- ул. Дм. Ульянова, 9.
15-16 ноября
с 10.00 до 17.00
- ул. Кутузова, 35-а,
- 1-й проезд Металлургов, 3,
- ул. Кутузова, 84/36; ул. Гастелло, 36/84,
- ул. Дементьева, 12.
17 ноября
с 10.00 до 17.00
- 1-й проезд Металлургов, 3.
20 ноября
с 10.00 до 17.00
- ул. Новомосковская, 1,
- 1-й проезд Металлургов, 3,
- ул. Дементьева, 14,
- ул. Кутузова, 86,
- ул. Кутузова, 22-а.
21 ноября
с 10.00 до 17.00
- Кирпичный пер., 27,
- 1-й проезд Металлургов, 3,
- ул. Дементьева, 14,
- ул. Кутузова, 86,
- ул. Кутузова, 22-а.
с 12.00 до 18.00
- Красноармейский пр., 22.
22 ноября
с 10.00 до 17.00
- Кирпичный пер., 32,
- ул. Дементьева, 14,
- ул. Кутузова, 86,
- ул. Кутузова, 22-а.
23 ноября
с 10.00 до 17.00
- ул. Дементьева, 14,
- ул. Кутузова, 86.
27 ноября
с 10.00 до 17.00
- ул. Токарева, 61.
30 ноября
с 12.00 до 18.00
- ул. Михеева, 3,
- ул. Михеева, 4.
Если по какой-то причине потребитель не сможет присутствовать дома в день плановой проверки, техническое обслуживание газовых приборов можно перенести на удобную дату и время. Вызвать мастера можно по телефонам: 25−36−68, 25−36−56, 25−36−37. Либо сделать заявку на сайте.
«Тулагоргаз» отмечает, что во время планового технического обслуживания газового оборудования у жителей есть возможность перезаключить договор на дому.
Необходимо заранее подготовить копии следующих документов: паспорта собственника (страницы с фото и пропиской), документа, подтверждающего право собственности на квартиру (выписка из ЕГРН, Свидетельство о праве собственности, договор передачи с БТИ и т. д.) или договор социального найма, указать данные СНИЛС и ИНН (при наличии), доверенность в простой письменной форме (в случае, если собственник находится на СВО, в длительной командировке и т. п.).
Также договор о техническом обслуживании ВКГО в МКД может быть заключен лицом, определенным решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (например, управляющая организация, товарищество собственников жилья и др.).
Для этого надо провести общее собрание собственников помещений, и уполномочить управляющую компанию (ЖСК, ТСЖ и т. д.) на заключение договора о ТО ВГКО от имени всех собственников помещений.
Кроме того, в настоящее время работа по перезаключению договоров без отрыва от производства ведётся с сотрудниками АО «Тулагорводоканал», НПО СПЛАВ им. А. Н. Ганичева, заводов «Октава», РТИ, «Штамп», «Тулажелдормаш», ГУЗ «Тульская областная детская клиническая больница».