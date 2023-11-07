Туляков приглашают пройти бесплатный онкоскрининг

Фото минздрава Тульской области

Мероприятие будет проходить с 8.00 до 14.00. Жители могут получить консультацию онколога, ЛОР-онколога, онкогинеколога и онкоуролога.

Женщинам предлагают пройти маммографию или УЗИ молочных желез, сдать анализ на жидкостную цитологию. Мужчины могут сдать анализ крови в рамках скрининга новообразований простаты. Люди с большим стажем курения пройдут низкодозовую компьютерную томографию органов грудной клетки.

Для прохождения обследований с собой нужно иметь паспорт, полис и СНИЛС. Направление не требуется. Прием по предварительной записи по тел. 8 (4872) 33-81-41.

По словам заведующей онкологическим отделением поликлиники онкодиспансера Ирины Павловой, онкологические заболевания не проявляют себя вначале. Именно поэтому важно проходить скрининговые исследования, которые помогают выявлять рак на ранних стадиях, когда он подвержен лечению.