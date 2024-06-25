Рейд: тулякам отключают газ в квартирах за нарушения и отсутствие договоров

Фото Алексея Пирязева.

Только за отсутствие договора нового образца в Туле более чем 50 тысяч квартир могут лишиться газа.

На 100 квартир — 10 утечек

Специалисты «Тулагоргаза» в рамках планового технического обслуживания газового оборудования проводят рейды в многоквартирных жилых домах Тулы.

В ходе рейда газовики проверяют газопроводы и приборы на предмет утечек, выявляют и устраняют неполадки в работе газового оборудования, проводят инструктажи для абонентов.

25 июня газовики наведались в дом № 7-а по ул. Баженова. Здесь, как и в других домах, есть несколько квартир-нарушителей.

В квартире № 110 обнаружили утечку в стыке труб: в руках специалиста запищал газоанализатор. По словам газовиков, на 100 проверенных квартир в среднем, обнаруживается 10-20 утечек.

— Договор нового образца у жильцов есть. Однако газовое оборудование в этой квартире проверяли последний раз в 2019 году, — прокомментировал слесарь. — Сразу видны нарушения: вместо жесткой дымоотводящей трубы — гофра, гильза которой негерметична. Прочистной канал и дымоход почему-то составляют единое отверстие, а так быть не должно. Краны давно не обслуживались, они уже даже не крутятся.

Газовую колонку в квартире № 110 отключили. До устранения нарушений.

У собственницы квартиры № 117 газовики тоже нашли серьезные нарушения: небезопасную гофротрубу газовой колонки. А главное — несанкционированное вмешательство в устройство газопровода: его перемонтировали.

— Очевидно, делали трубы короче, переносили их, — пояснил Сергей Баринов, начальник участка внутридомового газового оборудования «Тулагоргаз». — Это запрещено.

Не оказалось в этой квартире и договора нового образца.

«Не успела, никак не доеду сделать, — развела руками хозяйка квартиры. — Только не отключайте!»

А как не отключать? Самовольный перемонтаж газовой трубы, отсутствие договора с газоснабжающей организацией — все это поводы для прекращения поставки газа.

В этой квартире с 2006 года ни разу не был заключен договор на техобслуживание. Владелица отметила, что перемонтированный газопровод, очевидно, наследие прежних хозяев. Она приобрела квартиру только в 2020 году. Тем не менее уже 4 года газовиков в ее жилье не было. И безопасно ли она пользуется газом — большой вопрос. Газ в этой квартире отключили до устранения нарушений.

Рассказывает Евстолия Брик, гендиректор УК «Домофонд»:

Евстолия Брик — Мы были заблаговременно уведомлены о том, что «Тулагоргаз» будет проводить проверку. Уведомляли об этом и жителей: размещали объявления на информационных досках, писали в чат дома в мессенджере. Накануне дня проверки мы снова сообщали всем, что необходимо обеспечить доступ в квартиры во избежание отключения газа. Тем не менее нашлось несколько собственников, которых не было дома. «Тулагоргаз» сообщил нам номера этих квартир, мы пытались разыскать собственников, привлекли к этому администрацию округа. Пока безрезультатно.

— Найти людей, которые не проживают в своих квартирах или уехали на лето на дачу, непросто, — говорит Евстолия Гариевна. — И вскрыть жилье, находящееся в частной собственности, мы не имеем права даже с полицией. Многие не открывают дверь и не пускают слесарей. Сотрудники УК даже по вечерам выходят на адреса, смотрят, горит ли свет в квартирах. Пытаемся уговорить людей, чтобы обеспечили доступ газовиков.

На сегодняшний день в этом доме проверено 5 подъездов, и в каждом — в 1-2 квартиры попасть не получилось. Интересный факт — именно за жильцами этих квартир числятся и долги за коммуналку.

Что действует на нарушителей?

Сергей Баринов, начальник участка внутридомового газового оборудования «Тулагоргаза»:

Сергей Баринов — О проведении проверок мы уведомляем управляющие организации за 20 дней. За 3 дня до начала работ оповещаем жильцов — расклеиваем объявления на информационные доски перед подъездами. В день работ мы попадаем в те помещения, куда нас допускают. Отмечу, что если мы проводим техническое обслуживание в той или иной квартире ежегодно, то процент отключений минимален: за газовым оборудованием собственники явно следят. Тогда мы просто делаем свою работу: обслуживаем газовые приборы, выявляем утечки газа, устраняем их — стандартная работа. Если же в квартиру газовиков не пускают, работа с такими собственниками идет в несколько этапов. Сначала мы вывешиваем извещение на подъезды, где указываем квартиры, в которые мы не попали. Затем отправляем СМС-сообщения, составляем акты о недопуске и передаем их в ГЖИ и в управляющие компании. А дальше — штрафы.

Кстати, уже одно только указание номера квартиры в объявлении у подъезда действует на многих нарушителей. Одни боятся штрафов. Другие соизволят допустить газовиков только после отключения газа.

При недопуске газовиков в квартиру возможен штраф от 5 до 10 тысяч рублей.

За что тулякам отключают газ?

С начала года специалисты «Тулагоргаза» в рамках планового технического обслуживания проверили газовое оборудование в более 56 тысячах квартир и индивидуальных домовладений. В ряде случаев собственники отказывались пускать газовиков в жилые помещения для проведения технического обслуживания газовых приборов. Чаще всего отказ в допуске связан с нарушениями требований эксплуатации:

несоблюдение правил газовой безопасности;

нарушения в системе дымоудаления;

самовольные подключения газового оборудования и перемонтажи газовой разводки;

газопроводы с ограниченным доступом для обслуживания (зашитые в гипсокартон или в панели от кухонных гарнитуров);

эксплуатация устаревших газовых приборов (находящихся в аварийном состоянии).

Что грозит за нарушения?

Таким абонентам были направлены письма-уведомления с разъяснениями об обязанности по содержанию и эксплуатации газового оборудования, а также напоминания о требованиях закона по заключению договора на техническое обслуживание и ответственности за их нарушения. С начала года газораспределительная организация подготовила и направила более 27,5 тыс. таких писем, а также более 41 тысячи СМС.

В адрес Государственной жилищной инспекции Тульской области газовики направили 475 комплектов документов для привлечения к административной ответственности собственников газифицированных помещений за отказ от проведения технического обслуживания газового оборудования. Кроме того, составлено 1266 актов об отказе в допуске (19 898 квартир).

Леонид Ивченко, начальник государственной жилищной инспекции Тульской области:

Леонид Ивченко — От соблюдения правил эксплуатации газового оборудования в быту зависит безопасность самих жителей квартиры и их соседей. Чтобы жизнь в многоквартирном доме была комфортной и безопасной, нужно заключить договор со специализированной организацией, регулярно предоставлять доступ в жилое помещение для осмотра, незамедлительно сообщать о возможных неисправностях внутриквартирного и внутридомового газового оборудования.

Кроме этого, 17 апреля вступил в силу федеральный закон, который усилит ответственность за нарушение правил обслуживания и ремонта газового оборудования. В нем прописаны санкции за нарушение сроков обслуживания дымовых и вентиляционных каналов, а также за проведение ТО газового оборудования организацией, которая не соответствует установленным законом требованиям.

Увеличен штраф за недопуск специалистов для проверки газового оборудования и обслуживания дымовых и вентиляционных каналов:

для физлиц — 5–10 тысяч рублей,

для должностных лиц — 100 тысяч рублей,

для юридических — 500 тысяч рублей.

Установлены штрафы за уклонение от заключения договора о ТО газового оборудования, а также непредоставление информации о смене оборудования — все в размере 5-10 тысяч рублей.

Как заключить договор нового образца

Жителям Тулы необходимо перезаключить договоры на техобслуживание газового оборудования, чтобы избежать отключения газа: на сегодня в Туле в более чем 50 тысячах квартир отсутствует договор на техническое обслуживание газового оборудования.

Перезаключить договор можно несколькими способами:

путем оформления письменного согласия на присоединение к публичной оферте без посещения офиса на сайте www.tulagorgaz.ru

в едином центре предоставления услуг АО «Тулагоргаз» по адресу: Тула, ул. М. Тореза, 5.

Для перезаключения договора собственнику необходимо предоставить: паспорт, документ о праве собственности на квартиру, данные о СНИЛС, ИНН, о составе ВКГО (марка, год выпуска).