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С 17 января перезаключить «газовый договор» туляки смогут не выходя из дома
Фото Дмитрия Дзюбина из архива Myslo.

С 17 января перезаключить «газовый договор» туляки смогут не выходя из дома

Свершилось! Газовики выложили на сайт оферту: договор считается заключенным с момента подписания его потребителем, а значит, приходить в офис больше не нужно.

С 17 января «Тулагоргаз» ввел новый механизм по заключению/перезаключению договора на техобслуживание газового оборудования путем оформления письменного согласия на присоединение к публичной оферте без посещения офиса.

Для этого собственникам квартир (или нанимателям по договору соцнайма) необходимо перейти на сайт АО «Тулагоргаз» по ссылке. Там нужно ознакомиться с условиями публичной оферты, скачать, распечатать, заполнить и подписать заявление о присоединении к публичной оферте.

Заполненные документы нужно сфотографировать или отсканировать, заполнить электронную форму, прикрепить необходимые документы и направить в АО «Тулагоргаз».

При надлежащем выполнении заявителем всех указанных пунктов и предоставлении полного пакета документов и сведений на электронную почту будет направлено уведомление об успешном заключении/перезаключении договора.

Посещение офиса компании в этом случае больше не требуется.

Сюжет: Перезаключение газового договора
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