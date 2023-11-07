Проект «Первоклассники-2023» выйдет в газете и на портале 8 ноября

180 классов — первоклашки Тулы и Щекино — в объективе наших фотографов!

Выпуск газеты «Слобода» с традиционным и очень любимым нами проектом «Первоклассники» увидит свет уже завтра, 8 ноября.

Приобрести можно будет только в сети супермаркетов «Спар». Спецвыпуск вы не пропустите — все газеты с фотографиями первоклассников упакованы в полиэтилен. Внутри — номер с первоклассниками и очередной свежий выпуск «Слободы».

8 ноября проект выйдет и на портале Myslo. Ищите фото со своим первоклашкой!

Также на портале вы сможете приобрести печатную версию календаря с вашим классом на 2024 год за 750 рублей.

Как это сделать?

Найдите фото своего класса и нажмите красную кнопку «Заказать календарь». На следующей странице оставьте свой e-mail и нажмите кнопку «Заказать». Выберите удобный способ оплаты. После оплаты на ваш e-mail придёт письмо с цифровым оригиналом фото. Забрать отпечатанный календарь можно будет в ближайший после заказа четверг (только если заказ не был сделан в среду) в офисе «Слободы» (пр. Ленина, 116). Заказы выдаются с 13.00 до 18.00. Телефон для справок 57−07−07 (доб. 216).

Генеральные спонсоры проекта — застройщик СЗ «Современник» и торговая сеть «Лазаревская лавка».