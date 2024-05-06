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Более 60 тысяч тульских семей могут остаться без газа
Фото из архива Myslo

Более 60 тысяч тульских семей могут остаться без газа

Причина – отсутствие договоров на обслуживание газового оборудования.

Компания «Тулагоргаз» перезаключила более 117 тысяч договоров на техническое обслуживание газового оборудования с собственниками многоквартирных домов по новой типовой форме, утвержденной Минстроем России.

Договорная кампания проводится в соответствии с требованиями федерального закона «О газоснабжении», Жилищного кодекса и Правил пользования газом. Перезаключить договор можно двумя способами:

  • Оформив согласие на присоединение к публичной оферте на сайте.
  • При личном посещении единого Центра предоставления услуг АО «Тулагоргаз» по адресу: Тула, ул. М. Тореза, 5.

Для перезаключения договора собственнику нужно предоставить паспорт, документ о праве собственности на квартиру, данные СНИЛС, ИНН, и информацию о газовом оборудовании (марка, год выпуска).

Договор о техническом обслуживании является обязательным условием поставки газа, а его отсутствие – основанием для ограничения газоснабжения. В Туле число квартир, собственники которых до сих пор не оформили договоры, превышает 60 тысяч. Все они могут быть отключены от газа.

– Регулярное техническое обслуживание газового оборудования должно проводиться для безопасности потребителей газа. Поэтому мы строго следим за наличием соответствующего договора. Потребителям, не заключившим договоры, будут направлены уведомления о грядущем отключении, – отметил главный инженер – первый заместитель генерального директора АО «Тулагоргаз» Алексей Емельянов.

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Фотограф:
сегодня, в 20:40 0
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Место
Тула
 

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