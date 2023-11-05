20-летний нападающий тульского «Арсенала» Джонатан Окоронкво признан лучшим игроком октября Первой лиги

Окоронкво слева. Фото пресс-службы ПФК Арсенал.

Легионер из Нигерии за указанный период забил 6 мячей и возглавил гонку бомбардиров Первой лиги.

Джонатан Окоронкво родился в Калабаре. Футболом начал заниматься на родине, в академии Diamond Star Calabar, позднее выступал за местный клуб Hope of Glory. В 2019 году перешел в геленджикскую «Висту», а в 2021-м подписал контракт с болгарским «Ботевом». В феврале 2022 года Джонатан начал выступать за «Краснодар» на правах аренды, а летом того же года подписал полноценный контракт с «быками». В сезоне-2022/23 выступал за «Краснодар-2» в первой лиге.

В «Арсенале» на правах аренды с сезона-2023/2024.