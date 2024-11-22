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Рай для любителей мяса: что поесть в ресторане The БЫК в Туле
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Рай для любителей мяса: что поесть в ресторане The БЫК в Туле

Открытие этого заведения абсолютно точно можно назвать самым ожидаемым в году. Узнали, чем кормят туляков и почему даже в будни в этом ресторане всегда полная посадка.

Реклама на экранах в разных районах города гремела несколько месяцев — скоро в оружейной столице появится мясной ресторан знаменитой сети The БЫК! О нем многие жители и гости города знали не понаслышке: первое заведение открылось в соседней от нас Калуге еще в 2016 году и сразу же стало популярным. Идеальное знание законов приготовления мяса и демократичные цены привлекли тысячи гурманов. Сейчас в проекте уже 24 ресторана.

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Открытие The БЫК в Туле состоялось около месяца назад. Ресторан расположился на четвертом этаже ТРЦ «Парадиз» на пр. Ленина, 17. 1300 квадратных метров, 450 посадочных мест — масштабы заведения поражают.

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Интерьер тоже приятно удивляет: просторные залы, решенные в стилистике лофт в сочетании с деревом, камнем, зеленью и неоном. Открытые потолки, большие окна, музыка в стиле хаус-лаундж и вид на самый центр города.

— Новый ресторан получился атмосферным и уютным. Он точно станет местом притяжения тульских мясоедов, — отметил основатель проекта Мехак Галстян.

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Блюда здесь — главная ценность. В меню — мясо в самых разных интерпретациях. Легкие закуски — вителло тоннато, тартар из говядины с вялеными томатами и каперсами и др.

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Большое многообразие салатов и несколько десятков горячих блюд: шашлык, колбаски из разных видов мяса, свиные ребра, томленые говяжьи щечки и многое другое.

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Мясо в ресторанах The БЫК готовится в специальных испанских печах-грилях — хосперах, что придает ему особый аромат и сохраняет сочность и вкус.

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Для любителей американской кухни — в меню пять видов бургеров. Сочные, вкусные, с премиальными котлетами Black Angus они точно не оставят вас равнодушными.

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Одна из особенностей ресторана в том, что на мясные блюда, салаты, бургеры, закуски и супы здесь фиксированная цена — всего 350 рублей!

Это не шутка и не временная акция. Концепция ресторана в том, чтобы сделать блюда из мяса доступными каждому.

Главный герой в The БЫК, конечно, его величество стейк.

Здесь стейки готовят невероятно вкусно. Не отказывайте себе в удовольствии и не ищите особого повода — в этом заведении стейк NY из премиальной говядины травяного откорма тоже стоит 350 рублей!

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Изюминка ресторана — альтернативные стейки. Для них выбирают мясо, вырезанное из частей туши, которая использовалась животным при движении. Оно сложнее в плане обработки и приготовления, но в The БЫК с этим справляются профессионально.

В меню — пять вариантов альтернативных стейков по 450 рублей. Открывайте новые вкусы снова и снова!

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В меню «Бычка» есть также раздел Prime, где представлены блюда по более высокой, но также очень доступной цене. Здесь вы найдете привычные рибай, шато бриан, стриплойн, бавет и филе миньон.

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Восхищаться блюдами из мяса в The БЫК можно бесконечно. Но если вы захотите рыбу, морепродукты или птицу, они в меню тоже найдутся.

Гостей в The БЫК всегда много, так что столик лучше бронировать. Сделать это можно по тел. +7 (4872) 75-13-12. Также доступны заказы на самовывоз.

Более подробная информация о ресторане — по ссылке.

Реклама. ООО «Рибай»
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вчера, в 11:18 +1
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