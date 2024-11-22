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Пробуем синнабоны: где самые вкусные булочки с корицей в Туле?

Пробуем синнабоны: где самые вкусные булочки с корицей в Туле?

Вкусный проект Myslo: пробуем еду и делимся впечатлениями!

В проекте «Где поесть» мы расскажем и покажем, чем нас кормят в популярных заведениях и точках фаст-фуда в Туле. Мы не представляемся журналистами и не предупреждаем, что блюда нужны нам для эксперимента. Еду оцениваем субъективно, но честно.

 

Булочка с корицей (или коричная улитка) — традиционная сладкая выпечка родом из Скандинавии. Рецепт прост: дрожжевое тесто смазывают начинкой, посыпают пряностями (корицей, сахаром, солью и кардамоном) и выпекают.

Особое место в сердцах сладкоежек угощение завоевало с приходом в Россию сети американских пекарен Cinnabon. Так заграничное блюдо и запомнили — синнабон.

Myslo дегустировал коричное лакомство в:

Эмиль Бонтэ

photo_2024-11-18_13-24-41.jpg

Цена: 102 руб.

Вес: 135 г.

Как гласит маркировка, синнабон приготовили сегодня. Булочка очень мягкая, а глазурь даже не успела застыть. На вкус начинка в меру сладкая, сливочная, с пряным, но не слишком выраженным ароматом корицы. Соотношение «начинка — сдоба» идеальное: синнабон не «течет» и не встает поперек горла сухарем.

Оценка: 5 из 5 баллов

Хлебница

photo_2024-11-18_13-24-43.jpg

Цена: 50 руб.

Вес: 100 г.

Внешний вид этого кулинарного изделия доверия не вызывает. Пытаемся укусить — это дается нам непросто — и понимаем: пекарня мастерски разыгрывает покупателя, предлагая кирпичи в форме булочек.

Глазурь — до отвращения приторная — засохла и превратилась в потрескавшуюся корку. Тесто будто замешивали по школьностоловским ГОСТам.

Корицей тут и не пахнет: номинально она есть, но ни вкуса, ни аромата десерту не придает. 

Оценка: 2 из 5 баллов.

Morozovsky

photo_2024-11-18_13-24-48.jpg

Цена: 299 руб.

Вес: 210 г.

Сдоба тут — высший класс: мягкая и воздушная. Сладко-соленый карамельный топинг удачно дополняет нежный крем из сливочного сыра.

На фоне этого контраста ароматные корица и пекан уходят на второй план. Впрочем, хуже продукт от этого не становится.

Оценка: 5 из 5 баллов.

Cinnabon

photo_2024-11-20_10-06-26.jpg

Цена: 295 руб.

Вес: 204 г.

Нам посчастливилось попробовать легендарный десерт прямо с пылу с жару. Запах свежей сдобы и корицы мы почувствовали еще из-за прилавка.

Булочка обильно пропитана сиропом и буквально тает во рту. Пряностей очень много — каждый кусочек обжигает язык.

К слову, именно поэтому рекомендуем есть синнабон исключительно с чаем — доесть порцию до конца из-за обилия сахара практически невозможно. За это снизим оценку на балл.

Оценка: 4 из 5 баллов.

Настоящая пекарня

photo_2024-11-20_14-02-57.jpg

Цена: 65 руб.

Вес: 80 г.

Несмотря на непрезентабельный вид, булочка из «Настоящей пекарни» ничуть не уступает синнабону из «Эмиль Бонтэ». Мягкая, с ароматной корицей и нежной начинкой.

Оценка: 5 из 5 баллов.

 

Самая дорогая булочка — Morozovsky (299 руб.).

Самая дешевая булочка — «Хлебница» (50 руб.).

Самая скромная порция — «Настоящая пекарня» (80 г).

Самая большая порция — Morozovsky (210 г).

Самая вкусная булочка, по мнению редакции Myslo, — «Эмиль Бонтэ» и «Настоящая пекарня».

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Автор:
вчера, в 12:00 +5
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