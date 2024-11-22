Пробуем синнабоны: где самые вкусные булочки с корицей в Туле?

В проекте «Где поесть» мы расскажем и покажем, чем нас кормят в популярных заведениях и точках фаст-фуда в Туле. Мы не представляемся журналистами и не предупреждаем, что блюда нужны нам для эксперимента. Еду оцениваем субъективно, но честно.
Булочка с корицей (или коричная улитка) — традиционная сладкая выпечка родом из Скандинавии. Рецепт прост: дрожжевое тесто смазывают начинкой, посыпают пряностями (корицей, сахаром, солью и кардамоном) и выпекают.
Особое место в сердцах сладкоежек угощение завоевало с приходом в Россию сети американских пекарен Cinnabon. Так заграничное блюдо и запомнили — синнабон.
Myslo дегустировал коричное лакомство в:
- пекарне «Эмиль Бонтэ» (пр. Ленина, 12),
- пекарне «Хлебница» (пр. Ленина, 14),
- кулинарном доме Morozovsky (пр. Ленина, 29),
- кафе-пекарне Cinnabon (ул. Пролетарская, 2),
- пекарне «Настоящая пекарня» (ул. Генерала Маргелова, 65).
Эмиль Бонтэ
Цена: 102 руб.
Вес: 135 г.
Как гласит маркировка, синнабон приготовили сегодня. Булочка очень мягкая, а глазурь даже не успела застыть. На вкус начинка в меру сладкая, сливочная, с пряным, но не слишком выраженным ароматом корицы. Соотношение «начинка — сдоба» идеальное: синнабон не «течет» и не встает поперек горла сухарем.
Оценка: 5 из 5 баллов
Хлебница
Цена: 50 руб.
Вес: 100 г.
Внешний вид этого кулинарного изделия доверия не вызывает. Пытаемся укусить — это дается нам непросто — и понимаем: пекарня мастерски разыгрывает покупателя, предлагая кирпичи в форме булочек.
Глазурь — до отвращения приторная — засохла и превратилась в потрескавшуюся корку. Тесто будто замешивали по школьностоловским ГОСТам.
Корицей тут и не пахнет: номинально она есть, но ни вкуса, ни аромата десерту не придает.
Оценка: 2 из 5 баллов.
Morozovsky
Цена: 299 руб.
Вес: 210 г.
Сдоба тут — высший класс: мягкая и воздушная. Сладко-соленый карамельный топинг удачно дополняет нежный крем из сливочного сыра.
На фоне этого контраста ароматные корица и пекан уходят на второй план. Впрочем, хуже продукт от этого не становится.
Оценка: 5 из 5 баллов.
Cinnabon
Цена: 295 руб.
Вес: 204 г.
Нам посчастливилось попробовать легендарный десерт прямо с пылу с жару. Запах свежей сдобы и корицы мы почувствовали еще из-за прилавка.
Булочка обильно пропитана сиропом и буквально тает во рту. Пряностей очень много — каждый кусочек обжигает язык.
К слову, именно поэтому рекомендуем есть синнабон исключительно с чаем — доесть порцию до конца из-за обилия сахара практически невозможно. За это снизим оценку на балл.
Оценка: 4 из 5 баллов.
Настоящая пекарня
Цена: 65 руб.
Вес: 80 г.
Несмотря на непрезентабельный вид, булочка из «Настоящей пекарни» ничуть не уступает синнабону из «Эмиль Бонтэ». Мягкая, с ароматной корицей и нежной начинкой.
Оценка: 5 из 5 баллов.
Самая дорогая булочка — Morozovsky (299 руб.).
Самая дешевая булочка — «Хлебница» (50 руб.).
Самая скромная порция — «Настоящая пекарня» (80 г).
Самая большая порция — Morozovsky (210 г).
Самая вкусная булочка, по мнению редакции Myslo, — «Эмиль Бонтэ» и «Настоящая пекарня».