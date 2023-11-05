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Предприятия оборонно-промышленного комплекса предложат тулякам более 300 рабочих мест на ярмарке вакансий

Предприятия оборонно-промышленного комплекса предложат тулякам более 300 рабочих мест на ярмарке вакансий

Ярмарка пройдет два дня: 8 и 9 ноября.

8 ноября Центр занятости населения приглашает студентов для участия в открытом отборе на предприятие ПАО «НПО» Стрела».

Работодатель готов предложить студентам порядка 50 вакансий. Среди них: нарядчик, инженер, мастер, комплектовщик изделий и инструмента, швея, контролер радиоэлектронной аппаратуры и приборов, экспедитор и др.

Открытый отбор состоится 8 ноября с 15.00 до 16.30 в здании Кадрового центра «Работа России» по адресу: ул. Демонстрации, 34. 

9 ноября Центр занятости населения приглашает туляков принять участие в ярмарке трудоустройства на вакансии предприятий ОПК.

Открытый отбор позволяет каждому соискателю пройти собеседование сразу с несколькими работодателями на одной площадке, что дает дополнительные возможности для трудоустройства. Ограничений по времени общения между работодателем и соискателем нет, поэтому каждая из сторон успевает задать необходимые вопросы.

Работодатели готовы предложить порядка 300 вакантных рабочих мест для соискателей различных специальностей.

Среди вакансий: инженер-технолог, слесарь строительный, фрезеровщик 4 разряда-5 разряда, токарь, комплектовщик изделий и инструмента, экономист по планированию, слесарь механосборочных работ, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, шлифовщик 4 разряда-5 разряда и др.

В программе открытого отбора предприятия:

  • АО «НПО ТПП» Базальт»;
  • АО «Тульский патронный завод»;
  • ПАО «Завод Тула»;
  • АО «Октава»;
  • АО АК «Туламашзавод»;
  • ПАО «НПО» Стрела»;
  • АО «КБП»;
  • АО «НПО „СПЛАВ“ им. А. Н. Ганичева»;
  • ПАО «Императорский Тульский Оружейный завод»;
  • АО «Машзавод „ШТАМП“;
  • АО «Тулаточмаш»;
  • АО «ОКБ» Октава»;
  • АО «ЦКБА»;
  • АО «Газпром газораспределение Тула»;
  • ФКП «Алексинский химический комбинат».

Открытый отбор состоится 9 ноября с 14.00 до 16.00 в здании Кадрового центра «Работа России» по адресу: ул. Демонстрации, 34.

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вчера, в 21:10 0
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