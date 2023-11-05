Предприятия оборонно-промышленного комплекса предложат тулякам более 300 рабочих мест на ярмарке вакансий

8 ноября Центр занятости населения приглашает студентов для участия в открытом отборе на предприятие ПАО «НПО» Стрела».
Работодатель готов предложить студентам порядка 50 вакансий. Среди них: нарядчик, инженер, мастер, комплектовщик изделий и инструмента, швея, контролер радиоэлектронной аппаратуры и приборов, экспедитор и др.
Открытый отбор состоится 8 ноября с 15.00 до 16.30 в здании Кадрового центра «Работа России» по адресу: ул. Демонстрации, 34.
9 ноября Центр занятости населения приглашает туляков принять участие в ярмарке трудоустройства на вакансии предприятий ОПК.
Открытый отбор позволяет каждому соискателю пройти собеседование сразу с несколькими работодателями на одной площадке, что дает дополнительные возможности для трудоустройства. Ограничений по времени общения между работодателем и соискателем нет, поэтому каждая из сторон успевает задать необходимые вопросы.
Работодатели готовы предложить порядка 300 вакантных рабочих мест для соискателей различных специальностей.
Среди вакансий: инженер-технолог, слесарь строительный, фрезеровщик 4 разряда-5 разряда, токарь, комплектовщик изделий и инструмента, экономист по планированию, слесарь механосборочных работ, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, шлифовщик 4 разряда-5 разряда и др.
В программе открытого отбора предприятия:
- АО «НПО ТПП» Базальт»;
- АО «Тульский патронный завод»;
- ПАО «Завод Тула»;
- АО «Октава»;
- АО АК «Туламашзавод»;
- ПАО «НПО» Стрела»;
- АО «КБП»;
- АО «НПО „СПЛАВ“ им. А. Н. Ганичева»;
- ПАО «Императорский Тульский Оружейный завод»;
- АО «Машзавод „ШТАМП“;
- АО «Тулаточмаш»;
- АО «ОКБ» Октава»;
- АО «ЦКБА»;
- АО «Газпром газораспределение Тула»;
- ФКП «Алексинский химический комбинат».
Открытый отбор состоится 9 ноября с 14.00 до 16.00 в здании Кадрового центра «Работа России» по адресу: ул. Демонстрации, 34.