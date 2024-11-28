Олег Газманов и Шаман обсудили, какие песни должны петь дети в школе

Фото телеграм-канала Baza.

28 ноября в Доме Союзов состоялся круглый стол на тему «Песни о Родине в системе воспитания подрастающего поколения», пишут наши коллеги из телеграм-канала Baza. На него пригласили председателя Комитета Госдумы Федерального собрания РФ по культуре Ольгу Казакову, депутата Сергея Колунова, а также артистов Олега Газманова и Шамана.

На встрече участники решили, что на уроках музыки в школах дети обязательно должны учить патриотические песни.

— Песни должны напоминать детям о том, насколько прекрасна и сильна наша страна. А также — что просторы нашей родины никому не давали покоя и не дают до сих пор, — считает Ярослав Дронов.

Какие именно песни должны петь дети на уроках музыки, пока осталось нерешенным. Это ещё предстоит проработать.