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Олег Газманов и Шаман обсудили, какие песни должны петь дети в школе
Фото телеграм-канала Baza.

Олег Газманов и Шаман обсудили, какие песни должны петь дети в школе

Единогласно решили — патриотические.

28 ноября в Доме Союзов состоялся круглый стол на тему «Песни о Родине в системе воспитания подрастающего поколения», пишут наши коллеги из телеграм-канала Baza. На него пригласили председателя Комитета Госдумы Федерального собрания РФ по культуре Ольгу Казакову, депутата Сергея Колунова, а также артистов Олега Газманова и Шамана. 

На встрече участники решили, что на уроках музыки в школах дети обязательно должны учить патриотические песни. 

— Песни должны напоминать детям о том, насколько прекрасна и сильна наша страна. А также — что просторы нашей родины никому не давали покоя и не дают до сих пор, — считает Ярослав Дронов. 

Какие именно песни должны петь дети на уроках музыки, пока осталось нерешенным. Это ещё предстоит проработать.

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