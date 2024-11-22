6 лучших комментариев: 8 - 15 ноября

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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В Тульской области количество желающих по контракту отправиться на СВО возросло в 5 раз
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В России снова заработал видеохостинг YouTube
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Сколько нужно зарабатывать туляку, чтобы купить «однушку» в ипотеку?
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Министр финансов Силуанов назвал доллар ненужной валютой для россиян
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Из-за драки учеников прокуратура проверит ЦО №31
Лучший комментатор недели - ...