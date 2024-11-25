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От Купера отказались. Нужна передержка или дом

От Купера отказались. Нужна передержка или дом

Купера хотели усыновить, но в последний момент от него отказались. Все это случилось тогда, когда держать его на домашней передержке волонтеры уже не могли.

Так Купер оказался в безвыходной ситуации. Ему негде жить. Срочно нужна передержка или сразу дом. 

Шансов мало, но вдруг у вас дрогнет сердце, и вы захотите приютить этого парня?

Все вопросы по тел.: 8-902-697-18-51 (Екатерина), +7-953-955-69-68 (Наталья).

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом или потерялись, пишите ведущему рубрики ВКонтакте или в Telegram и WhatsApp по тел. 8−920−782−14−28. Здесь же делитесь забавными историями и видео с участием своих питомцев!

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