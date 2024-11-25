От Купера отказались. Нужна передержка или дом

Купера хотели усыновить, но в последний момент от него отказались. Все это случилось тогда, когда держать его на домашней передержке волонтеры уже не могли.

Так Купер оказался в безвыходной ситуации. Ему негде жить. Срочно нужна передержка или сразу дом.

Шансов мало, но вдруг у вас дрогнет сердце, и вы захотите приютить этого парня?

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