От Купера отказались. Нужна передержка или дом

Купера хотели усыновить, но в последний момент от него отказались. Все это случилось тогда, когда держать его на домашней передержке волонтеры уже не могли.
Так Купер оказался в безвыходной ситуации. Ему негде жить. Срочно нужна передержка или сразу дом.
Шансов мало, но вдруг у вас дрогнет сердце, и вы захотите приютить этого парня?
Все вопросы по тел.: 8-902-697-18-51 (Екатерина), +7-953-955-69-68 (Наталья).
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