Где поесть утку в Туле?

В проекте «Где поесть» мы расскажем и покажем, чем нас кормят в популярных заведениях и точках фаст-фуда в Туле. Мы не представляемся журналистами и не предупреждаем, что блюда нужны нам для эксперимента. Еду оцениваем субъективно, но честно.

В этот раз Myslo пробует утку. В отличие от куриного мяса, утятина имеет более плотную текстуру и насыщенный вкус дичи. Приготовить эту птицу не так-то просто: ее легко пересушить, а некоторые гурманы воротят нос из-за запаха тины.

Отметим, что мясо домашней утки, выращенной на специальных кормах, не имеет болотного душка.

Myslo ел утку в:

Цена: 950 руб.

Вес: 370 г (230 г — утиная грудка су-вид, 140 г — яблочное пюре).

Время ожидания: 24 мин.

Первое впечатление — сильный специфический запах. Привередливым и особенно чувствительным гостям он может отбить аппетит, так что имейте в виду.

Мы не из робкого десятка, поэтому пробуем. Мясо очень нежное, буквально тает во рту. В центре кусочек слегка розовый — грудка точно не пересушена.

Яблочное пюре оказалось очень сладким и на удивление теплым. Фруктовая кислинка удачно перекликается с бальзамическим соусом (он тоже кисло-сладкий с резким аптечно-травяным привкусом) и микрозеленью (ростки базилика).

Украшают порцию свежая сочная клубника (будто только с грядки!) и ароматная мята. Они оттеняют насыщенные вкусы и придают блюду легкости.

Мы с удовольствием доели угощение до конца — даже почувствовали себя гостями на графском ужине. Единственный минус — сильный запах.

Оценка: 4 из 5 баллов.

Цена: 930 руб.

Вес: 360 г.

Время ожидания: 33 мин.

Аромат у блюда потрясающий — пряный чабрец и мясо, приготовленное на углях. В случае с капризной уткой такой запах вдвойне приятен.

Филе очень мягкое и сочное, но, в отличие от кушанья из «Еда и миръ», приготовлено полностью.

В качестве гарнира — традиционно яблоки. Сладкие, тающие во рту, политые кислым клюквенным соусом.

Утка из «Башни» — традиционное рождественское угощение: просто, вкусно и сытно!

Оценка: 5 из 5 баллов.

Цена: 710 руб.

Вес: 360 г.

Время ожидания: 24 мин.

Утка из этого ресторана удивила нас еще до того, как попала на стол. В меню черным по белому — «варенье из бекона». Это как?

Забегая вперед — очень вкусно! Сладковато-пряная паста с «шершавой» текстурой и сильным ароматом специй. Все, что нам известно об этой субстанции, — она из (казалось бы!) бекона и овощей. Остальное местные повара утаили, но мы на них ни в коем случае не обижаемся. Даже наоборот!

Чего только стоит гарнир! Ту самую хрустящую картошечку с луком, которую вам готовила бабушка/мама/кто бы то ни был, засыпали в блендер и расформировали в пюре.

Дичь? Тут она тоже есть. Утка прожарки medium well больше похожа на обычный well — уж очень она красная и эластичная, с небольшим количеством крови. Жуется она, соответственно, не слишком просто. Зато какая сочная! И совсем не пахнет.

Оценка: 5 из 5 баллов.

Цена: 635 руб.

Вес: 415 г.

Время ожидания: 36 мин.

Отталкивающий запашок есть, но несильный. На вкус утка ощутимо сухая, хотя с кусочков буквально стекает сок. За это снимем один балл. Нам понравилась хрустящая кожица со свежемолотым черным перцем, которую мы сначала приняли за кляр.

Маринованные персики на вкус оказались стандартными консервами из продуктового магазина, которые будто выдержали в подсоленном сиропе.

У пюре тоже необычный вкус — в него вмешана трюфельная паста, — нежная и воздушная текстура с грибным ароматом. Только вот температура подкачала: пюре довольно холодное, будто не успело согреться после холодильника.

Все ингредиенты здорово сочетаются друг с другом, но за «тинный» душок и холодное пюре ставим четверку.

Оценка: 4 из 5 баллов.

Цена: 790 руб.

Вес: 420 г.

Время ожидания: 10 мин.

Тульский общепит не перестает радовать! Еще одна исконно домашняя пюрешка — на этот раз с укропом и сливочным маслом.

Утка неплохая — не сухая, полностью приготовленная. Но в послевкусии отчетливо чувствуется «тина».

Фишка этого блюда — розовый комочек в креветочной чипсе. Сладкий, хрустящий, свежий. Сначала мы подумали, что это лук с гранатовым соусом, но на поверку оказались правы лишь отчасти: красный лук замариновали в вишневом соке с винным укусом. По сути — странно, по вкусу — вкусно.

Оценка: 5 из 5 баллов.

Самое дорогое блюдо — «Еда и миръ» (950 руб.).

Самое дешевое блюдо — Mama Mia (635 руб.).

Самая скромная порция — «Башня» и WhatElse? (по 360 г).

Самая большая порция — Totó (420 г).

Самое вкусное блюдо, по мнению редакции Myslo, — WhatElse?