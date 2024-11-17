Старое платье короля. У «Арсенала» опять ничья

фото: пресс-служба ПФК «Нефтехимик»

Еще немного, и количество ничьих по ходу одного сезона вряд ли кому в ближайшие годы в первой лиге перебить. «Арсенал» впишет свое имя в историю. Но два с лишним месяца без побед – это перебор.

Бойтесь своих желаний. Не далее, как на прошлой неделе мы говорили о том, что «Арсеналу» не хватает хотя бы немного фарта. Бах! Матч в Нижнекамске начинается с того, что защитник хозяев уже через двадцать минут после начала игры срезает мяч в свои ворота. Удача? Конечно. Кто-то скажет – создали давление в чужой штрафной и вынудили соперника ошибиться. Скорее всего, так. Но одно не отрицает другого.

А еще говорили о том, что даже когда что-то получается, не хватает последнего касания в чужой штрафной. Все вроде хорошо, но надо, чтобы кто-то вовремя поспел к мячу и протолкнул его в сетку. Второй забитый гол «Нефтехимику» из этой категории. Куча-мала на пятачке перед воротами, но расторопнее всех был Малик, он и вывел во второй раз «Арсенал» вперед. Всё шло ровно так, как хотелось.

Вот только если то и дело бегать на берег моря за желаниями к золотой рыбке, ничего при этом не делая самому, рано или поздно она обидится и вернёт разбитое корыто, с которого всё начиналось. Всем, что дает судьба, надо дорожить. А то, получается, вроде жизнь, наконец, повернулась другой стороной, а короли ничьих все в тех же старых одеждах и сами не верят в свою удачу.

Нужны даже не новые игроки, хотя они нужны, а новые эмоции. Когда страсть рождает результат. Мы же именно это видели в начале сезона. Именно этого опасались и все соперники по турниру. Можно ли было тогда предположить, что «Арсенал» забьет два и легко позволит создать у своих ворот столько же эпизодов-близнецов, с которых получит ровно два одинаковых гола, когда одному и тому же игроку соперника будет безуспешно противодействовать один и тот же игрок тульской команды.

Настроение поменялось у всех. Если в начале сезона Александр Сторожук на вопрос о том, почему так легко согласились поменяться домашними матчами с «Аланией», ответил – какая разница, то теперь он же после матча с «Нефтехимиком» сетует, что концовка года идет очень сложно: три выездных матча, а в Нижнекамске ещё и на искусственном поле.

Затянувшаяся безвыигрышная серия рождает массу слухов и домыслов. Самые популярные из них – поступило указание сверху особо не рыпаться и никуда не лезть. Как, интересно, исходя из результатов команды, люди себе это представляют? Звонит такой губернатор главному тренеру и говорит: «Ты, это, хватит уже на последних минутах побеждать. Поспокойнее. Выигрывать кончайте, но и проигрывать не надо. До конца чемпионата – каждый матч вничью».

Неужели кто-то верит в реальность подобного диалога? Хорошо, представим на минуту, что такой разговор был. Ну так и это задание команда провалила, в Саратове бездарно проиграла. Выходит, не в указаниях дело, а в каких-то других материях. Например, в старой доброй формуле «не шмогла». Не получается забивать, не получается играть в обороне так же, как в начале сезона, не получается радоваться футболу, который на глазах превратился из игры в рутину. Что-то сломалось и починке на ходу не подлежит, нужно копаться в механизме.

Соперники это тоже видят. Против «Арсенала» не то, что стали играть смелее, его перестали бояться. Например, после матча первого круга с «Нефтехимиком» главный тренер гостей Кирилл Новиков признавал, что «Арсенал» во втором тайме имел полное преимущество, и оказывал сумасшедшее давление. Теперь же, когда его команда дважды отыгрывалась, на послематчевой пресс-конференции он явно сожалел, что не удалось добиться победы. Был уверен, что «Нефтехимик» имел преимущество. Учитывая объективность комментария в игре первого круга, нет повода заподозрить, что сейчас Кирилл Новиков смотрел на игру какими-то другими глазами. А до этого после матча с «Аланией» главный тренер владикавказцев Спартак Гогниев метал громы и молнии, что его команда по игре полностью превзошла «Арсенал», просто судьи помешали выиграть.

Наверное, есть ещё тот момент, что по старой памяти «Арсенал» для любого соперника – особый раздражитель. На него выходят проверить себя, свои силы. Но сладкое съели, аппетит перебили, и потом продолжать банкет особого желания уже нет. «Сокол» забивает «Арсеналу», не пропускает в свои, и потом спокойно получает сначала три мяча в Набережных Челнах, потом два в Уфе, и главный тренер готовится к отставке. «Алания» играет на ноль с «Арсеналом», и тут же в следующем туре пропускает дома уже в первом тайме три от «Ротора». Очевидно можно предположить, что уровень концентрации и самоотдачи этих команд в игре с «Арсеналом» был выше, чем в рядовых играх турнира. Равно как и самоотдача «Арсенала» в играх с фаворитами тоже была высока, поэтому никому из сегодняшних лидеров «Арсенал» не уступил ни по счету, ни по игре.

Матчи с «Уралом», «Сочи», «Торпедо» – показатель возможностей нынешнего «Арсенала». Матчи с «Соколом» и «Аланией» – показатель его нынешнего состояния. Похоже, в «Арсенале» в принципе заигрались в игру под названием «Нет никакой задачи, у нас десятый бюджет турнира». Команда сама себя убедила в том, что ей ничего не надо.

Если нет никакой задачи, то что сейчас переживать-то? Ну нет и нет. На нет и суда нет. Зачем тогда так было убиваться-то со старта. Уж золотую середину как-нибудь натянули бы нынешним составом.

Предположим, что задачи действительно нет. И даже главный тренер, отказывая в приглашении посреди сезона в Калининград с его ресурсами, никакой задачи в Туле себе не ставил. Чем с «Балтикой» за первое место биться, давай-ка я с «Арсеналом» ещё годик перекантуюсь. Так, что ли?

Вновь предположим, что так. А как же спортивный характер? Неумение и нежелание уступать, ответственность перед болельщиком – двенадцатый игрок в Туле, между прочим, самоуважение, желание расти, любовь к футболу, премиальные, наконец? Для человека, который избрал футбол своей профессией, наверное, это не пустые слова?

Так значит, какая-то цель есть? Хотелось бы понять какая именно.

Хотя какая сейчас цель у команды – это очевидно. Выиграть в следующем туре дома у «Тюмени», у которой две победы, три ничьих, тринадцать поражений, 14 мячей забито, 32 пропущено, последнее место. Можно ли было два месяца всего назад представить, что это окажется едва ли не самым принципиальным матчем осенней части чемпионата?

Хотя, сдаётся, в букмекерских конторах самые низкие ставки в этой игре будут на ничью.

«Нефтехимик» – «Арсенал» – 2:2 (0:1).

Голы: Ситдиков (21, в свои ворота) – 0:1, Магомедов (56) – 1:1, Одейинка (69) – 1:2, Магомедов (85) – 2:2.

«Арсенал»: Левашов, Бердников, Ботака-Иобома, Семенчук (Жилкин, 55), Попов, Кайнов, Цараев, Раздорских, Гелоян (Печенкин, 55), Липовой (Шевченко, 90), Турищев (Одейинка, 64).

Предупреждены: Сагуткин – Семенчук.

Судья – Рафаэль Шафеев (Волгоград).

16 ноября. Нижнекамск. Стадион «Нефтехимик».

