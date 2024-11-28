Туляки – чемпионы мира по гребле на «драконах»: «Все знали, что под флагом AIN выступают россияне»

Myslo узнал, где в Туле можно грести на лодках класса «Дракон» и как проходит подготовка спортсменов.

В зависимости от категории в лодке-«драконе» может поместиться от 12 до 22 человек, где обязательно один из членов команды управляет лодкой в хвостовой части, и еще один, помимо гребущих, стучит в барабан в носовой части, задавая темп. Все синхронно гребут под мерный стук барабана — так выглядит гребля на лодках-«драконах». Это традиционный массовый вид спорта Китая, который зародился там 2000 лет назад. В Россию же «драконы» попали только в 1998 году.

Первым городом, который начал развивать в нашей стране этот вид гребли, стал Владивосток. Сергей Рассыхатский, руководитель Тульской областной федерация гребли на байдарках и каноэ, в конце 90-х жил именно там.

— Сам я родом из Челябинска, там увлекся спортивной греблей. В 17 лет сел в поезд и уехал во Владивосток, чтобы продолжать спортивную карьеру. Как-то с тренером съездили в Китай, где и познакомились с греблей на «драконах». С этого все и пошло. Постепенно города России, где развивается гребля на байдарках и каноэ, тоже начали культивировать «драконов». Через некоторое время я переехал работать в Тулу, где создал областную федерацию гребли и продолжил нести «драконов» в массы, — рассказывает Сергей.

Тульской истории гребли на лодках-«драконах» пока всего 12 лет. Но это тот случай, когда возраст — только цифра.

3 ноября 2024 года спортсменка Областной комплексной спортивной школы олимпийского резерва Тульской области Елизавета Струтина в составе национальной сборной команды россиянок завоевала на Филиппинах золотую медаль на дистанции 2000 метров в экипаже женской двадцатки.

Россиянки опередили экипаж хозяек чемпионата мира филиппинок более чем на 10 секунд, финишировав со временем 09:23:16.

Спортсменку подготовили тренеры Сергей Рассыхатский и Олег Чертов.

Елизавета Струтина— лидер тульской спортивной сборной команды по гребле на байдарках и каноэ. Она родом из Ростова-на-Дону, но спортивной родиной считает именно Тулу, так как, проходя спортивную подготовку в Тульской области, добилась самых высоких в своей карьере спортивных результатов во всероссийских и международных соревнованиях.

— Я всегда занималась спортом, сколько себя помню. В школе ходила на все секции, поступила в училище олимпийского резерва. Занималась легкой атлетикой, баскетболом, вольной борьбой. Везде получалось, но не очень нравилось. Мне предложили попробовать себя в гребле на байдарках и каноэ. Я пришла — и осталась.

Оказалось, этот спорт совмещает все остальные виды: игровые — футбол, волейбол, баскетбол; лыжную подготовку, тренажерный зал, легкую атлетику, плавание. У нас очень жесткие требования к выполнению спортивных нормативов, поэтому тренировок много. Но самое главное в гребле — это природа, прекрасные рассветы и закаты. Ты большую часть времени тренируешься не в зале, а на свежем воздухе!

Елизавета вспоминает, что из всех видов спорта, которыми она занималась, гребля ей давалась сложнее всего.

— От природы я не очень хорошо держу равновесие. В какой-то момент даже хотела уйти из гребли, но тренер убедил остаться. И теперь я — чемпионка мира. Это мечта любого спортсмена!

Чтобы идти к своей мечте, Елизавете несколько лет назад пришлось переехать в Тулу. Она выступает за Тульскую область уже два олимпийских цикла.

— Мой родной город дал мне хорошую начальную подготовку. Но чтобы двигаться дальше в спортивной карьере, нужна была серьезная финансовая поддержка и профессиональная команда специалистов именно в спорте высших достижений.

В Туле очень хорошее отношение к спортсменам со стороны минспорта и центра спортивной подготовки, областной спортшколы и Тульской федерации гребли. Отличные условия для подготовки — не многие регионы могут позволить себе такие.

Тогда же в Туле началось развитие и гребли на лодках класса «Дракон». Достаточно быстро с простого увлечения «драконы» стали выходить на профессиональный уровень. В 2018 году Елизавета впервые участвовала в соревнованиях на «драконах». Через пять лет тульские спортсмены выиграли чемпионат и Кубок России, а затем и «Кубок Доброй Воли», когда других международных стартов для российских гребцов не было.

— Спортсмены выросли настолько, что мы в сотые доли секунды отбираемся на чемпионатах России на международные старты. А конкуренция в этом году на Кубке мира в Китае и на чемпионате мира на Филиппинах просто зашкаливала. Наша команда прошла все эти этапы, становясь на каждом победителем и призером. То есть спортсмены выполнили условия для присвоения высшего спортивного звания — мастер спорта России международного класса, — в один год победив в чемпионате России и мировом чемпионате.

Состязания на Филиппинах собрали более 1400 спортсменов из 24 стран мира. Российские спортсмены в чемпионате мира участвовали впервые за последние годы. В состав национальной команды вошли тульские и приморские гребцы.

— Мы даже предположить не могли, что сможем занять столько призовых мест. Ехали за победой, но понимали, что азиатские страны сильны в этом виде гребли. Считается, что сильнейшие в гонках на «драконах» — Китай, Филиппины, Таиланд. Только в Китае такой греблей занимается порядка 50 тыс. человек.

Восточные спортсмены сильные, но мы уже составляем им достойную конкуренцию. В некоторых заездах проигрывали им всего по две секунды.

Да, на чемпионате мира на Филиппинах мы выступали под нейтральным флагом AIN («индивидуальные нейтральные атлеты»). Но это неважно! Все знали, что мы из России, поддерживали нас и желали удачи в каждом финале.

В Тулу команда привезла сразу несколько комплектов медалей: четыре бронзы, два серебра и одно золото. Благодаря победе на чемпионате мира российская сборная смогла завоевать лицензию на Всемирные игры на лодках класса «Дракон», которые будут проводиться в 2025 году в Китае.

Это самые значимые международные соревнования в этом виде гребли, по статусу превосходят даже чемпионат мира, можно шутливо сказать, «Олимпиада драконов».

В Тульской области гребля на «драконах» набирает популярность и становится все более массовым видом спорта.

— Плюс этого вида спорта в том, что любой человек, который даже никогда не занимался греблей, может сесть в лодку, и у него получится. И эмоций через край — командный дух, все работают вместе и идут к цели! Многие компании сейчас проводят корпоративные соревнования на «драконах», — рассказывает Сергей Рассыхатский.

До первого льда спортсмены тренируются на Воронке. С наступлением зимы гребцы занимаются игровыми видами спорта, гоняют на лыжах, ходят в бассейн и тренажерный зал. Основная спортивная сборная команда гребцов отправляется в Краснодар или Ростовскую область, где проходят специальную спортивную подготовку на незамерзающих круглый год водоемах местных ГРЭС и ТЭЦ.

— Профессиональным спортсменам-гребцам нельзя оставаться без воды. Да, есть специальные тренажеры для гребли, но это не то. Без воды мы только месяц в году проводим — в период лыжных сборов, — пояснила Елизавета.

— Сейчас в распоряжении Тульской федерации есть две лодки класса «Дракон»-«десятки». Мы проводим на них студенческие регаты. Кадеты Тульского суворовского училища ежегодно включают в свою подготовку гонки на этих лодках на Воронке. Гонки на «драконах» для суворовцев уже хорошая традиция.

Мы планируем дальше популяризировать и развивать этот красивый и доступный вид спорта, поэтому надеемся на поддержку нашего министерства и частных спонсоров, чтобы у нас был полный комплект лодок для проведения более массовых и зрелищных соревнований, — добавил Сергей.