Тётя Валя, «АБВГДейка» и все-все-все: что смотрели по телевизору дети 80-90-х?

Детское ТВ в СССР – самое доброе на Земле!

Кажется, что телевидение было в нашем беззаботном советском дет­стве всегда. Смутно помню, как меня усаживали в зале и мы смотрели первые в моей жизни выпуски культовой программы всех времен и народов «Спокойной ночи, малыши!».

Старый полированный «Горизонт» с барабанным переключателем программ, ежедневные мультики в «спокушках» терпела вся семья – даже если по другой программе шел дедушкин любимый футбол или папин любимый хоккей! Правда, родные терпели недолго: после 15 минут положенной детской программы с мультиком на ночь меня сразу же отправляли спать.

…1986 год. Как урожденный жаворонок, даже по выходным всегда просыпался в семь утра! «Как по будильнику», – всегда смеялась мама. Было очень скучно слоняться по пустой квартире, и однажды мне разрешили посмотреть передачу «Будильник» (начинавшуюся, правда, только в 9.30!). Я тут же полюбил в ней все: и ведущую Надежду Румянцеву, и выступления детских коллективов, и розыгрыш мультиков по заявкам зрителей… И самое главное – была классная заставка с будильником! А «Утренняя песенка», текст которой написала Зоя Петрова, очень скоро стала моим девизом по жизни:

«Когда со скукой вы враги,

Вставайте хоть с какой

ноги – вам это настроенье

не испортит!»

Детское телевидение в СССР не насаждало детям идеологию – взрослые, вероятно, понимали, что детям всего этого хватит с лихвой в будущем, когда они вырастут. Поэтому телепрограммы учили детей быть прилежными и трудолюбивыми, высмеивали пороки и знакомили с принципами гуманизма и жизнелюбия.

«В гостях» у тети Вали

Своими воспоминаниями о дет­ских телепрограммах времен СССР делится туляк Илья Кравец, 45 лет:

– Сначала в нашей семье был черно-белый телевизор, который сменил новенький цветной «Горизонт-736». Это была новая модель – пусть и ламинированная «под дерево», но уже без барабанного переключателя телевизионных каналов, оснащенная электронным выдвигающимся блоком с колесиками подстройки и светящимися красным цветом кнопочками программ. Мы с сестрой брали газету «Труд», которую выписывали наши родители, и карандашом обводили все детские передачи в телепрограмме, чтобы ничего не пропустить. Были и «Спокойной ночи, малыши!», и «Будильник», и «В мире животных», которую смотрели не только дети! Но самой-самой любимой для нас была, конечно, передача «В гостях у сказки», которую начинали ждать за неделю! Ее постоянной ведущей была Валентина Леонтьева, которую все дети называли просто «тетя Валя».

Начиналась передача песенкой из культового советского фильма «Там, на неведомых дорожках...». Это был классический сказочный фильм. «В гостях у сказки» транслировали один раз в неделю, по выходным.

Эта заставка была, как сказали бы современные дети, интереснейшим тизером («завлекалочкой») к предстоящему фильму – тогда такой жанр назывался «детская кинорубрика». Часто тетя Валя рассказывала всякие любопытные истории: например, делилась историческими фактами о персонажах русских народных сказок или рассказывала о литературном первоисточнике того или иного детского фильма. Потом появлялась бабушка-сказительница, одетая в русский народный костюм, открывающая ставни избушки, – это производило сильный эффект! А далее показывали детские фильмы – чаще всего снятые по русским народным или зарубежным сказкам.

После этого бабушка-сказительница говорила: «Вот и сказочке конец, а кто слушал – молодец!» – и закрывала ставни.

В конце передачи ведущая тетя Валя обычно давала юным телезрителям творческое задание либо задавала интересные вопросы по произведению, которое легло в основу только что просмотренной сказки.

– Тетя Валя часто зачитывала дет­ские письма с ответами на вопросы, заданные в прошлой передаче. Мы всегда хотели написать в программу «В гостях у сказки», но так и не сделали этого. Зато адрес их редакции – Москва, Шаболовка, 37 – я помню до сих пор!

А еще среди любимых детских передач на телевидении СССР той поры у многих дошкольников была телепрограмма «АБВГДейка».

– Довольно продвинутая телепередача, которую я старался не пропускать. В ней телезрители-дошкольники вместе с клоунами Ириской и Клепой учились писать и читать. Все это было довольно увлекательно, так как обучение проходило в игровой форме, что позволяло легче осваивать материал, который бы пригодился в школе.

В детстве Илья, как и многие советские мальчишки и девчонки, мечтал об отдельном канале, где круглосуточно будут показывать одни мультики.

– Теперь, спустя много лет, когда и такие каналы существуют, я понимаю: все полезно в меру, и важно не количество, а качество мультфильмов и детских телепередач.

…Дети росли – вместе с ними взрослели и видоизменялись и их любимые телепередачи. В девяностых распался «союз советских», у нас появились новые увлечения, музыка и передачи – все это нашло отражение в молодежных программах «Джем», «До 16 и старше», «МузОбоз», «Антропология» и многих других. Но и сегодня, листая каналы на «плазме», рука нет-нет да и остановится на студии «спокушек». Интересно, какой мультик покажут сегодня – кукольный или рисованный?..

А знаете ли вы, что…

Ведущими кинорубрики «В гостях у сказки» в разное время были Валентина Леонтьева, Владимир Долин­ский, Рогволд Суховерко, Денис Матросов, Ангелина Вовк, Татьяна Веденеева.

Передача «АБВГДейка» получила в 2017 году премию

ТЭФИ.

«Спокойной ночи, малыши!» – одна из старейших телепрограмм на отечественном телевидении (первый выпуск был 1 сентября 1964 года).



Только цифры

19 лет (с 1976 по 1995 год) выходила в эфир детская кинорубрика «В гостях у сказки».

(с 1976 по 1995 год) выходила в эфир детская кинорубрика «В гостях у сказки». 45 лет (с 1975 по 2020 год) выходила в свет программа «АБВГДейка»,

(с 1975 по 2020 год) выходила в свет программа «АБВГДейка», 22 ведущих было у передачи «Спокойной ночи, малыши!»

А какие передачи любили в детстве вы?

