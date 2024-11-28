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Утро в Туле
28 ноября: скутер с солнечными панелями и новый тренд для гурманов

28 ноября: скутер с солнечными панелями и новый тренд для гурманов

Доброе утро! Вы уже проснулись? А мы уже собрали для вас порцию хороших новостей, которые обязательно надо прочитать для бодрости.

Кажется, потребуется зонтик. Сегодня в Туле будет идти небольшой дождь, а температура воздуха составит примерно -1.

Австралийский создатель Сол Гриффит представил свой новый проект — скутер Lightfoot, который обещает изменить представление о городском транспорте. Оснащенный солнечными панелями, этот уникальный скутер способен увеличить пробег на 29 км в день, что делает егодля сознательных пользователей.

Lightfoot оборудован двумя мощными электродвигателями, обеспечивающими плавную и комфортную езду на расстояние до 60 км на одной зарядке. С его легким весом в 62 килограмма, скутер подходит для пользователей разного роста, а встроенный громкий сигнал обеспечивает дополнительную безопасность на дороге.

Скутер поступит в продажу по цене $4995, а старт поставок запланирован на январь. 

Сегодня просыпаемся вместе с Bon Jovi - It's My Life.

На японском рынке появился необычный продукт — «питьевой майонез». Этот охлаждённый напиток обещает перенести любителей майонеза в мир новых вкусов, сочетая текстуру и насыщенность классического соуса. Производитель утверждает, что продукт идеально подойдёт для истинных поклонников майонеза, желающих попробовать что-то совершенно уникальное.

Цена новинки составляет 198 иен (примерно 133 рубля). Несмотря на сомнения многих, этот экзотический напиток уже привлёк внимание и стал предметом обсуждений среди японских гурманов. Возможно, «питьевой майонез» станет новым кулинарным хитом, который завоюет сердца любителей необычных вкусовых сочетаний.

Котики - это сплошное очарование, но иногда они могут быть настоящими шкодниками. На этих забавных снимках вы увидите, как пушистые питомцы творят всевозможные безобразия: разбрасывают вещи, залезают туда, куда не следует, и даже пытаются помешать хозяевам в их делах. 

Смешного настроения!

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