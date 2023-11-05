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На пр. Ленина водитель решил, что ему можно припарковаться на тротуаре

На пр. Ленина водитель решил, что ему можно припарковаться на тротуаре

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Евгений прислал в нашу рубрику «Накажи автохама» кадр, снятый в районе остановки «Ул. Мира» на проспекте Ленина в Туле.На снимке видно, что водитель Mitsubishi Pajero решил, что ему можно припарковаться на тротуаре.

«Снято 26 октября 2023 года, в 15:40. Стоял на менее 30 минут», — уточнил автор фото.

https://img.myslo.ru/Contents/53/53/8b4e-23d7-4aa2-9038-e446bc72f980/1e5c0042-a782-4afa-b652-e8106900f82b.jpg


 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
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Автор:
сегодня, в 19:03 +1
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