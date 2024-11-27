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Порноактриса из Тулы Ева Бергер получила диплом психолога
Фото Евы Бергер.

Порноактриса из Тулы Ева Бергер получила диплом психолога

Новый красный диплом она показала своим подписчикам в «ВК».

Тульская порноактриса Ева Бергер (настоящее имя — Надежда Никитина) заявила о депрессивном периоде в своей жизни. Именно из-за него девушка решила получить диплом по профессиональной переподготовке на психолога — консультанта тревожно-фобических расстройств. 

— Я никогда не планировала уходить на пенсию прямо из фильмов для взрослых, изменения в мои 35 были для меня очевидны, и новая профессия оказалась интереснее, чем я ожидала, — рассказала Бергер на своей страницы в соцсети «ВКонтакте». 

Актриса отметила, что продолжает получать дополнительное образование. Вскоре ее подписчиков ждут посты, связанные с психологией, а также будет открыта запись на прием. 

 

В 24 года тульская учительница литературы по имени Надя уехала в Будапешт и, взяв псевдоним Ева Бергер, начала сниматься в самых жестких порнофильмах. А 2 февраля она дала большое интервью одному из изданий, в котором рассказала о насилии, одиночестве, дискриминации, проституции и о том, почему мечтает стать журналисткой.

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Автор:
сегодня, в 11:25 −13
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