Порноактриса из Тулы Ева Бергер получила диплом психолога

Тульская порноактриса Ева Бергер (настоящее имя — Надежда Никитина) заявила о депрессивном периоде в своей жизни. Именно из-за него девушка решила получить диплом по профессиональной переподготовке на психолога — консультанта тревожно-фобических расстройств.
— Я никогда не планировала уходить на пенсию прямо из фильмов для взрослых, изменения в мои 35 были для меня очевидны, и новая профессия оказалась интереснее, чем я ожидала, — рассказала Бергер на своей страницы в соцсети «ВКонтакте».
Актриса отметила, что продолжает получать дополнительное образование. Вскоре ее подписчиков ждут посты, связанные с психологией, а также будет открыта запись на прием.
В 24 года тульская учительница литературы по имени Надя уехала в Будапешт и, взяв псевдоним Ева Бергер, начала сниматься в самых жестких порнофильмах. А 2 февраля она дала большое интервью одному из изданий, в котором рассказала о насилии, одиночестве, дискриминации, проституции и о том, почему мечтает стать журналисткой.