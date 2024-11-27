Порноактриса из Тулы Ева Бергер получила диплом психолога

Фото Евы Бергер.

Тульская порноактриса Ева Бергер (настоящее имя — Надежда Никитина) заявила о депрессивном периоде в своей жизни. Именно из-за него девушка решила получить диплом по профессиональной переподготовке на психолога — консультанта тревожно-фобических расстройств.

— Я никогда не планировала уходить на пенсию прямо из фильмов для взрослых, изменения в мои 35 были для меня очевидны, и новая профессия оказалась интереснее, чем я ожидала, — рассказала Бергер на своей страницы в соцсети «ВКонтакте».

Актриса отметила, что продолжает получать дополнительное образование. Вскоре ее подписчиков ждут посты, связанные с психологией, а также будет открыта запись на прием.