Законно ли запрещать делать фото ПВО и военных объектов: разъяснения правительства

Туляк усомнился в наличии соответствующих правовых актов.

18 ноября в правительстве сообщили, что в Тульской области запретили распространять фото- и видеоработы ПВО и военных объектов. Запрет был введен оперштабом.

В своем блоге economist пишет:

— Согласно российской Конституции «любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего сведения».

Указанный запрет на распространение фото и видео очевидно затрагивает права и обязанности граждан, поэтому НПА (нормативный правовой акт) с запретом подлежит официальной публикации. И вроде как областная власть опубликовала что-то похожее, а именно «Выписку из протокола заседания Оперативного штаба…»

Но можно ли подобную выписку из протокола считать НПА? Ведь это даже не решение оперштаба, т. к. в выписке нет необходимой преамбулы «Оперативный штаб решил».

Myslo попросил комментарий правительства. И вот что нам ответили в министерстве по правовому обеспечению Тульской области:

— Оперативный штаб создан в соответствии с пунктом 7 Указа Президента РФ от 19 октября 2022 года № 757.



18 ноября, в рамках установленных Указом полномочий, Оперативный штаб принял решение о введении запретов на публикацию в средствах массовой информации, средствах массовых коммуникаций, в том числе в Интернете, ряда отдельных фото– и видеоматериалов на период специальной военной операции.



Выписка из протокола опубликована в сетевом издании «Сборник правовых актов Тульской области и иной официальной информации» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» — http://npatula.ru, также указанная выписка размещена в открытом доступе на официальном портале Правительства Тульской области — https://tularegion.ru/governance/dokumenty.



Решение о введении запрета, в соответствии с пунктом 8 Указа обязательно для исполнения органами власти, иными органами и организациями, которые работают на территории соответствующего субъекта страны, а также гражданами, зарегистрированными по месту жительства (месту пребывания) и (или) находящимися на территории соответствующего субъекта Российской Федерации.