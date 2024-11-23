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Погода в Туле 24 ноября: пасмурно и до минус 4 градусов
Фото из архива Myslo.

Погода в Туле 24 ноября: пасмурно и до минус 4 градусов

Нас ждет влажный, ветреный день.

В воскресенье температура воздуха утром, днем и вечером будет в районе -1 -2 градусов, к ночи температура опустится до - 4.

Будет пасмурно, давление 751 мм рт. ст., влажность воздуха 85%.

Ветер северо-западный, 4 м/с.

Магнитное поле спокойное. 

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