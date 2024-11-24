В Туле восстановили электроснабжение в Барсуках и Малевке

Работы по устранению аварийного отключения в д. Малевка и д. Барсуки завершились вечером субботы. О восстановлении электроснабжения Myslo сообщили в управлении по городскому хозяйству администрации г. Тулы.

Напомним, в обеих деревнях с четверга, 21 ноября, не было света. Из-за этого многие жители частных домов остались без отопления и любых видов экстренной связи - не могли зарядить мобильные телефоны.