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В Туле восстановили электроснабжение в Барсуках и Малевке

В Туле восстановили электроснабжение в Барсуках и Малевке

Из-за штормового ветра деревни на двое суток остались без электричества.

Работы по устранению аварийного отключения в д. Малевка и д. Барсуки завершились вечером субботы. О восстановлении электроснабжения Myslo сообщили в управлении по городскому хозяйству администрации г. Тулы.

Напомним, в обеих деревнях с четверга, 21 ноября, не было света. Из-за этого многие жители частных домов остались без отопления и любых видов экстренной связи - не могли зарядить мобильные телефоны. 

Ранее мы писали, что для устранения последствий непогоды в Тульскую область направили помощь из других регионов. Работы будут вестись непрерывно до полного восстановления электроснабжения каждого потребителя.

Сообщить о нарушении электроснабжения, а также узнать информацию о сроках восстановления подачи электроэнергии можно через онлайн-сервисы компании:

  • на официальном сайте,
  • через мобильное приложение «Есть свет!».
  • Также доступна горячая линия энергетиков «Светлая линия 220» по телефону 8 800 220-0-220 (бесплатно, круглосуточно).
 

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