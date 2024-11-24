Жители деревни Алферьево 5 лет ждут дорогу: администрация обещает привести ее в порядок в 2025 году

Фото из архива Myslo.ru.

Уже есть и представление прокурора, и решение суда от 2021 года, а вот дороги все так и нет.

Жители деревни Алферьево Пролетарского округа сделать дорогу до их населенного пункта просят уже несколько лет. Достаточно одного проливного дождя, и деревня лишается транспортного сообщения. Дорога, проходящая через поле, принадлежащее птицефабрике «Тульская», периодически полностью перепахивается. Из-за этого в непогоду даже на внедорожнике есть риск застрять где-то посреди поля.

В 2020 году прокуратура проводила проверку и указывала городским чиновникам на отсутствие подъездной дороги, но решения проблемы последние тогда не нашли.

После публикации в 2021 год о проблемах жителей Алферьево прокуратура вновь отправилась с проверкой в деревню. Итогом ее стал иск в Ленинский районный суд к Управлению по транспорту и дорожному хозяйству администрации города о признании бездействия незаконным, возложении обязанности провести ремонт дорог. С ним обратился прокурор Тулы в интересах жителей Алферьево.