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Жители деревни Алферьево 5 лет ждут дорогу: администрация обещает привести ее в порядок в 2025 году
Фото из архива Myslo.ru.

Жители деревни Алферьево 5 лет ждут дорогу: администрация обещает привести ее в порядок в 2025 году

Уже есть и представление прокурора, и решение суда от 2021 года, а вот дороги все так и нет.

Жители деревни Алферьево Пролетарского округа сделать дорогу до их населенного пункта просят уже несколько лет. Достаточно одного проливного дождя, и деревня лишается транспортного сообщения. Дорога, проходящая через поле, принадлежащее птицефабрике «Тульская», периодически полностью перепахивается. Из-за этого в непогоду даже на внедорожнике есть риск застрять где-то посреди поля.

В 2020 году прокуратура проводила проверку и указывала городским чиновникам на отсутствие подъездной дороги, но решения проблемы последние тогда не нашли.

После публикации в 2021 год о проблемах жителей Алферьево прокуратура вновь отправилась с проверкой в деревню. Итогом ее стал иск в Ленинский районный суд к Управлению по транспорту и дорожному хозяйству администрации города о признании бездействия незаконным, возложении обязанности провести ремонт дорог. С ним обратился прокурор Тулы в интересах жителей Алферьево.

Представитель Управления на судебное заседание не явился, направив в суд возражения, основанные на отсутствии бюджетных ассигнований на ремонт дороги, указанной в иске. А кроме этого заявил, что понуждение Управления к ремонту конкретных автомобильных дорог является по существу ограничением права органа местного самоуправления на самостоятельное решение вопросов местного значения.

Суд ответил на это подробным разъяснением, почему доводы эти неуместны и удовлетворил иск прокурора, постановив отремонтировать дорогу в течение года со дня вступления решения в силу - до 18 ноября 2022 года. 

Но и в 2022 году решение суда не было исполнено. И в 2023, и в 2024 году тоже...

Жители деревни вновь обратились в редакцию Myslo с просьбой узнать, какие планы на дорогу. 

В управлении по транспорту и дорожному хозяйству пояснили, что дорога, проходящая по сельскохозяйственным участкам, самовольно накатанная.

«Указанный проезд в Едином Реестре имущества Тулы не числится, в связи с чем обустройство проезда не представляется возможным. В настоящее время разрабатывается сметная документация на обустройство муниципальной дороги от д. Теплое до д. Алферьево и отсыпку ее щебнем. Данный участок включен в предварительный план работ по ремонту дорог щебнем на 2025 год.

Также сообщаем, что в настоящее время администрацией Тулы прорабатывается вопрос внесения в постановление администрации города от 13.03.2023 № 101 «Об утверждении Порядка утверждения Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения, относящихся к собственности муниципального образования город Тула, и утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования». Указанные изменения включают в себя добавление участка дороги от д. Теплое до д. Алферьево в перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, относящихся к собственности муниципального образования город Тула».

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Фотограф:
сегодня, в 15:08 +4
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ТулаТульская областьдеревня Алферьево
 

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