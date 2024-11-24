Жители деревни Алферьево 5 лет ждут дорогу: администрация обещает привести ее в порядок в 2025 году

Жители деревни Алферьево Пролетарского округа сделать дорогу до их населенного пункта просят уже несколько лет. Достаточно одного проливного дождя, и деревня лишается транспортного сообщения. Дорога, проходящая через поле, принадлежащее птицефабрике «Тульская», периодически полностью перепахивается. Из-за этого в непогоду даже на внедорожнике есть риск застрять где-то посреди поля.
В 2020 году прокуратура проводила проверку и указывала городским чиновникам на отсутствие подъездной дороги, но решения проблемы последние тогда не нашли.
После публикации в 2021 год о проблемах жителей Алферьево прокуратура вновь отправилась с проверкой в деревню. Итогом ее стал иск в Ленинский районный суд к Управлению по транспорту и дорожному хозяйству администрации города о признании бездействия незаконным, возложении обязанности провести ремонт дорог. С ним обратился прокурор Тулы в интересах жителей Алферьево.
Представитель Управления на судебное заседание не явился, направив в суд возражения, основанные на отсутствии бюджетных ассигнований на ремонт дороги, указанной в иске. А кроме этого заявил, что понуждение Управления к ремонту конкретных автомобильных дорог является по существу ограничением права органа местного самоуправления на самостоятельное решение вопросов местного значения.
Суд ответил на это подробным разъяснением, почему доводы эти неуместны и удовлетворил иск прокурора, постановив отремонтировать дорогу в течение года со дня вступления решения в силу - до 18 ноября 2022 года.
Но и в 2022 году решение суда не было исполнено. И в 2023, и в 2024 году тоже...
Жители деревни вновь обратились в редакцию Myslo с просьбой узнать, какие планы на дорогу.
В управлении по транспорту и дорожному хозяйству пояснили, что дорога, проходящая по сельскохозяйственным участкам, самовольно накатанная.
«Указанный проезд в Едином Реестре имущества Тулы не числится, в связи с чем обустройство проезда не представляется возможным. В настоящее время разрабатывается сметная документация на обустройство муниципальной дороги от д. Теплое до д. Алферьево и отсыпку ее щебнем. Данный участок включен в предварительный план работ по ремонту дорог щебнем на 2025 год.
Также сообщаем, что в настоящее время администрацией Тулы прорабатывается вопрос внесения в постановление администрации города от 13.03.2023 № 101 «Об утверждении Порядка утверждения Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения, относящихся к собственности муниципального образования город Тула, и утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования». Указанные изменения включают в себя добавление участка дороги от д. Теплое до д. Алферьево в перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, относящихся к собственности муниципального образования город Тула».