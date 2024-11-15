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  5. Концерт Татьяны Булановой, Дни молодой фотографии в «Октаве» и выставка в «Союзе»: выходные в Туле - MySlo.ru
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Концерт Татьяны Булановой, Дни молодой фотографии в «Октаве» и выставка в «Союзе»: выходные в Туле

Концерт Татьяны Булановой, Дни молодой фотографии в «Октаве» и выставка в «Союзе»: выходные в Туле

А еще стендап Кости Пушкина и квартирник — в нашем обзоре выходных.

Юбилейный концерт Татьяны Булановой

Когда: 15 ноября, пятница, 19.00.

Где: ДК «Туламашзавод».

Юбилейный концерт Татьяны Булановой

15 ноября в ДК «Туламашзавод» состоится юбилейный концерт Татьяны Булановой.

 

Дни молодой фотографии

Когда: 15-28 ноября, пятница, 18.00.

Где: Кластер «Октава».

Дни молодой фотографии

С 15 по 28 ноября в «Октаве» пройдет фестиваль «Дни молодой фотографии» и конкурс для фотографов.

Что будет: лекции, тренинги, творческие встречи от известных фотографов, фотохудожников, фотожурналистов, фоторедакторов, корреспондентов из разных городов. 

 

Перемотка

Когда: 17 ноября, воскресенье, 20.00.

Где: Творческое пространство «Девятка».

Перемотка

17 ноября в творческом пространстве «Девятка» группа «Перемотка» презентует свой новый альбом. 

 

Двухдневный поход

Когда: 16 ноября, суббота, 6.57.

Где: Отъезд группы с Ряжского вокзала.
Зарегистрироваться в качестве участника можно здесь.

Двухдневный поход

16 ноября школа спортивного туризма Тульской области организует двухдневный поход.

Принять участие могут все желающие. Туристы под руководством опытных инструкторов совершат 35-километровую прогулку по живописному маршруту от Берников до Рюриково.

 

Выставка в «Союзе»

Когда: 15 ноября, пятница, 19.00.

Где: Деловое пространство «Союз».

Выставка в «Союзе»

15 ноября в деловом пространстве «Союз» откроется новая выставка.

В хранилище на цокольном этаже, сокрытом от пристального взора институций, формируется фонд современного искусства молодых локальных художников. Небольшое помещение-склад делится между 7 авторами, каждый из которых на один день откроет доступ к одной работе. 
Вам, как зрителю, предоставляется уникальная возможность наблюдать процесс формирования коллекции тульского искусства конца 10-х - начала 20-х годов.

 

Представление световых кукол

Когда: 17 ноября, воскресенье, 11.00.

Где: Городской концертный зал.

Представление световых кукол

17 ноября в Городском концертном зале состоится единственный показ представления световых кукол.

 

Артём Пчелинцев

Когда: 16 ноября, суббота, 19.00.

Где: Кафе «Волна» на «Октаве».
Стоимость: от 450 рублей.

Oksíoma

16 ноября в рамках квартирника в кафе «Волна» на «Октаве» с презентацией авторского альбома Run for a dream выступит гитарист Артём Пчелинцев.

 

Костя Пушкин

Когда: 16 ноября, суббота, 18.00.

Где: ДК «Металлургов».

Костя Пушкин

16 ноября в ДК «Металлургов» пройдет стендап-концерт профессора российского юмора Кости Пушкина.

 

«Тулица» — «Заречье-Одинцово»

Когда: 16 ноября, суббота, 17.00.

Где: Спорткомплекс «Тула-Арена».

«Тулица» — «Заречье-Одинцово»

16 ноября в спорткомплексе «Тула-Арена» пройдет матч «Тулица» — «Заречье-Одинцово» (Московская область).

 

Павел Федосов

Когда: 17 ноября, воскресенье, 19.00.

Где: Градов music bar.
Стоимость: 1000 руб.

Павел Федосов

17 ноября в авторском музыкальном баре «Градов music bar» выступит Павел Федосов.

 

Ахов: Не все коту масленица

Когда: 17 ноября, воскресенье, 18.30.
Где: Тульский камерный драматический театр.
 

Ахов: Не все коту масленица

17 ноября в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «AX...OFF» по пьесе Александра Островского «Не все коту масленица».

 

а что в кино?

Субстанция

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Автор:
Фотограф:
15 ноября, в 17:12 0
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