Концерт Татьяны Булановой, Дни молодой фотографии в «Октаве» и выставка в «Союзе»: выходные в Туле

Юбилейный концерт Татьяны Булановой
Где: ДК «Туламашзавод».
15 ноября в ДК «Туламашзавод» состоится юбилейный концерт Татьяны Булановой.
Дни молодой фотографии
Где: Кластер «Октава».
С 15 по 28 ноября в «Октаве» пройдет фестиваль «Дни молодой фотографии» и конкурс для фотографов.
Что будет: лекции, тренинги, творческие встречи от известных фотографов, фотохудожников, фотожурналистов, фоторедакторов, корреспондентов из разных городов.
Перемотка
Где: Творческое пространство «Девятка».
17 ноября в творческом пространстве «Девятка» группа «Перемотка» презентует свой новый альбом.
Двухдневный поход
Где: Отъезд группы с Ряжского вокзала.
Зарегистрироваться в качестве участника можно здесь.
16 ноября школа спортивного туризма Тульской области организует двухдневный поход.
Принять участие могут все желающие. Туристы под руководством опытных инструкторов совершат 35-километровую прогулку по живописному маршруту от Берников до Рюриково.
Выставка в «Союзе»
Где: Деловое пространство «Союз».
15 ноября в деловом пространстве «Союз» откроется новая выставка.
В хранилище на цокольном этаже, сокрытом от пристального взора институций, формируется фонд современного искусства молодых локальных художников. Небольшое помещение-склад делится между 7 авторами, каждый из которых на один день откроет доступ к одной работе.
Вам, как зрителю, предоставляется уникальная возможность наблюдать процесс формирования коллекции тульского искусства конца 10-х - начала 20-х годов.
Представление световых кукол
Где: Городской концертный зал.
17 ноября в Городском концертном зале состоится единственный показ представления световых кукол.
Артём Пчелинцев
Где: Кафе «Волна» на «Октаве».
Стоимость: от 450 рублей.
16 ноября в рамках квартирника в кафе «Волна» на «Октаве» с презентацией авторского альбома Run for a dream выступит гитарист Артём Пчелинцев.
Костя Пушкин
Где: ДК «Металлургов».
16 ноября в ДК «Металлургов» пройдет стендап-концерт профессора российского юмора Кости Пушкина.
«Тулица» — «Заречье-Одинцово»
Где: Спорткомплекс «Тула-Арена».
16 ноября в спорткомплексе «Тула-Арена» пройдет матч «Тулица» — «Заречье-Одинцово» (Московская область).
Павел Федосов
Где: Градов music bar.
Стоимость: 1000 руб.
17 ноября в авторском музыкальном баре «Градов music bar» выступит Павел Федосов.
Ахов: Не все коту масленица
Где: Тульский камерный драматический театр.
17 ноября в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «AX...OFF» по пьесе Александра Островского «Не все коту масленица».