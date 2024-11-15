Концерт Татьяны Булановой, Дни молодой фотографии в «Октаве» и выставка в «Союзе»: выходные в Туле

А еще стендап Кости Пушкина и квартирник — в нашем обзоре выходных.

Когда: 15 ноября, пятница, 19.00. Где: ДК «Туламашзавод».

15 ноября в ДК «Туламашзавод» состоится юбилейный концерт Татьяны Булановой. Дни молодой фотографии Когда: 15-28 ноября, пятница, 18.00. Где: Кластер «Октава».

С 15 по 28 ноября в «Октаве» пройдет фестиваль «Дни молодой фотографии» и конкурс для фотографов.



Что будет: лекции, тренинги, творческие встречи от известных фотографов, фотохудожников, фотожурналистов, фоторедакторов, корреспондентов из разных городов. Перемотка Когда: 17 ноября, воскресенье, 20.00. Где: Творческое пространство «Девятка».

17 ноября в творческом пространстве «Девятка» группа «Перемотка» презентует свой новый альбом. Двухдневный поход Когда: 16 ноября, суббота, 6.57. Где: Отъезд группы с Ряжского вокзала.

Зарегистрироваться в качестве участника можно здесь.

16 ноября школа спортивного туризма Тульской области организует двухдневный поход.



Принять участие могут все желающие. Туристы под руководством опытных инструкторов совершат 35-километровую прогулку по живописному маршруту от Берников до Рюриково. Выставка в «Союзе» Когда: 15 ноября, пятница, 19.00. Где: Деловое пространство «Союз».



15 ноября в деловом пространстве «Союз» откроется новая выставка. В хранилище на цокольном этаже, сокрытом от пристального взора институций, формируется фонд современного искусства молодых локальных художников. Небольшое помещение-склад делится между 7 авторами, каждый из которых на один день откроет доступ к одной работе.

Вам, как зрителю, предоставляется уникальная возможность наблюдать процесс формирования коллекции тульского искусства конца 10-х - начала 20-х годов. Представление световых кукол Когда: 17 ноября, воскресенье, 11.00. Где: Городской концертный зал.



17 ноября в Городском концертном зале состоится единственный показ представления световых кукол. Артём Пчелинцев Когда: 16 ноября, суббота, 19.00. Где: Кафе «Волна» на «Октаве».

Стоимость: от 450 рублей.

16 ноября в рамках квартирника в кафе «Волна» на «Октаве» с презентацией авторского альбома Run for a dream выступит гитарист Артём Пчелинцев. Костя Пушкин Когда: 16 ноября, суббота, 18.00. Где: ДК «Металлургов».

16 ноября в ДК «Металлургов» пройдет стендап-концерт профессора российского юмора Кости Пушкина. «Тулица» — «Заречье-Одинцово» Когда: 16 ноября, суббота, 17.00. Где: Спорткомплекс «Тула-Арена».

16 ноября в спорткомплексе «Тула-Арена» пройдет матч «Тулица» — «Заречье-Одинцово» (Московская область). Павел Федосов Когда: 17 ноября, воскресенье, 19.00. Где: Градов music bar.

Стоимость: 1000 руб.

17 ноября в авторском музыкальном баре «Градов music bar» выступит Павел Федосов. Ахов: Не все коту масленица Когда: 17 ноября, воскресенье, 18.30.

Где: Тульский камерный драматический театр .





17 ноября в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «AX...OFF» по пьесе Александра Островского «Не все коту масленица».

а что в кино? Субстанция

Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя? Уникальный препарат «Субстанция» сделает вас моложе, красивее, идеальнее. Слава голливудской звезды Элизабет Спаркс (Деми Мур) осталась в прошлом, хоть она все еще ведет популярное фитнес-шоу на телевидении. Но, когда ее шоу собираются перезапустить с новой звездой, Элизабет решается принять «Субстанцию». Так на свет появляется молодая и сексуальная Сью (Маргарет Куолли). Однако у совершенства есть своя цена, и расплата не заставит себя долго ждать...