Олег Газманов поддержал певца SHAMAN, но предложил сменить ему псевдоним

Григорий Лепс, Олег Газманов и Ярослав Дронов вместе. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / oleggazmanov

Известный российский музыкант и композитор Олег Газманов поделился своим мнением о творчестве Ярослава Дронова, выступающего под именем SHAMAN.

В своем телеграм-канале артист отметил, что исполнитель по праву удостоен звания заслуженного артиста России благодаря своему мощному вокалу и харизме, пишут наши коллеги из Life.

Газманов особенно выделил песню «Я русский», которая, по его мнению, стала символом патриотизма. Он обратил внимание на то, что Дронов сталкивается с трудностями в карьере, в том числе с критикой и травлей в интернете. Тем не менее, SHAMAN продолжает создавать востребованную музыку, которая находит отклик у публики.

Газманов выразил сомнения по поводу сценического псевдонима Дронова. Он считает, что настоящее имя Ярослава звучит более сильно и выразительно.

— Кстати, по мне так Ярослав Дронов звучит лучше, чем псевдоним Шаман, — отметил Газманов.

Педагог Ярослава по музыкальному мастерству Юлия Таравкова отметила, что Дронов вполне может стать новым Олегом Газмановым. Она подчеркнула, что патриотическая песня сама по себе стремится к народности, так как это направление в современной музыке молодежью почти не используется.

Ранее Минпросвещения РФ одобрило предложение изучать в рамках школьной программы творчество таких исполнителей, как группа «Любэ», Олег Газманов и SHAMAN.