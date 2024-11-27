Антирейтинг: топ-5 «женских» болезней

Александр Варев, директор клиники «Л’МЕД»:
— Лишних органов не бывает. Сохранение органа — наша главная задача. Сегодня — о «неудобных» вопросах, с которыми сталкивается каждая третья женщина.
1-е место: стрессовое недержание мочи
Почему недержание назвали стрессовым? Потому, что «подтекание» возникает при воздействии провоцирующих (стрессовых) факторов, таких как бег, прыжки, кашель, чихание, секс.
Елена Шнуркова, гинеколог
— Недержание мочи значимо ухудшает качество нашей жизни. Мы перестаем заниматься сексом, любимыми видами спорта, боимся пробежать и кашлянуть, отказываемся от активных видов отдыха. Сегодня эту проблему можно решить за 20 минут. Главное — не терпеть, а лечиться и чувствовать себя уверенно в любой ситуации.
Основные причины недержания мочи:
- беременность и роды,
- подъем тяжестей,
- хронический кашель и запоры,
- ожирение и сахарный диабет,
- хронические инфекции мочеполовых путей,
- дефицит гормонов,
- врожденная слабость соединительной ткани.
Варианты лечения недержания мочи:
- медикаментозное — прием препаратов,
- интимный фитнес — эффект остается при регулярных занятиях,
- лазерное лечение — эффект до 1,5−2 лет,
- плазмотерапия — эффект до 1 года,
- гиалуроновая кислота — эффект до 1−1,5 лет,
- «слинговая» операция — эффект на всю жизнь.
«Слинговая» операция — эффект на всю жизнь
Суть операции: установка «слинга».
Сразу после операции — проблем с недержанием мочи любой стадии нет.
«Слинг» — это синтетический имплантат.
Заменяет мышечный корсет и удерживает уретральный канал в нужном положении:
- гипоаллергенный (не разлагается и не изменяется со временем),
- не влияет на кровоток внутренних органов.
Важно:
- операция проводится под анестезией.
- длительность операции: 20 минут, а результат — на всю жизнь.
- стоимость операции: 30 000 руб. (без учета необходимых обследований).
2-е место: увеличение или асимметрия половых губ
Елена Шнуркова, гинеколог
Лабиопластика — это операция по изменению размера и формы половых губ. По статистике, около 35% женщин недовольны своими половыми губами, поэтому желание пациентки изменить форму или размер малых или больших половых губ уже является достаточным поводом для проведения операции.
Процедура рекомендована, если у вас:
- асимметрия малых половых губ,
- большие наружные половые губы,
- возрастные изменения,
- травмы половых губ,
- недостаточная чувствительность,
- неровный рельеф кожи,
- послеродовое растяжение наружных гениталий,
- дряблость кожи интимных органов,
- эмоциональный и физический дискомфорт.
Какие еще проблемы решает лабиопластика?
- Пластика малых половых губ,
- коррекция формы и объема больших половых губ,
- пластика клитора и надклиторной области,
- пластика влагалища и девственной плевы.
Важно:
- операция проводится под анестезией,
- длительность операции: 20-30 минут, а результат — на всю жизнь,
- стоимость операции: 15 000 — 25 000 руб. (без учета необходимых обследований).
3-е место: опущение и/или выпадение половых органов
Елена Шнуркова, гинеколог
— Сегодня опущение половых органов женщины — безмолвная эпидемия. Об этом неудобно говорить и непонятно, как лечить. Мы просто живем с этим и приспосабливаем свою жизнь к ограничениям и неудобствам.
Симптомов может быть много, все индивидуально:
- ощущение попадания воздуха во влагалище при половых контактах,
- ощущение инородного тела во влагалище,
- недержание мочи, прерывистое мочеиспускание, слабая струя мочи,
- боли при половых контактах,
- боли внизу живота.
Что же будет, если не лечить данный недуг?
- Менструальный цикл собьётся,
- будет преследовать ощущение инородного тела во влагалище,
- начнут беспокоить тянущие боли внизу живота, в пояснице и крестце,
- половые акты станут болезненными,
- начнутся проблемы с мочеиспусканием,
- возникнет застой в мочевыделительных органах, что ведёт к серьёзным осложнениям,
- проктологические проблемы также не обойдут стороной.
Слабые мышцы тазового дна — это не только про качество близости, но и в первую очередь проблема женского здоровья, которой важно заниматься и вовремя диагностировать.
Реконструкция мышц тазового дна — оперативное решение проблем за 60 минут.
Решает не только проблемы со здоровьем, но и улучшает внешний вид половых органов и качество жизни.
Кому рекомендовано:
- после родов,
- при опущении стенок влагалища,
- при недержании мочи (при чихании/кашле).
Итог операции:
- все приобретает первозданный вид (как до родов),
- лечатся начальные стадии недержания мочи.
В оперативное лечение входит:
- «ушивание» влагалища,
- реконструкция мышц тазового дна,
- восстановление ткани слизистой промежности.
Важно:
- операция проводится под анестезией,
- длительность операции: 40-60 минут, а результат — на всю жизнь,
- стоимость операции: 30 000 — 35 000 руб. (без учета необходимых обследований).
4-е место: миома матки
Василий Прохоров, гинеколог
— Миома матки — это единственная доброкачественная опухоль, которая никогда не переходит в рак, не дает метастаз. По статистике, этим недугом страдает более 50% женщин.
Диагностика миомы:
- осмотр гинеколога,
- УЗИ органов малого таза,
- МРТ — по назначению доктора.
Самые частые симптомы:
- тянущие боли внизу живота,
- болезненные и обильные (со сгустками) менструации,
- количество менструальных дней может увеличиваться до 10 и более.
Лечение миомы матки
- Если миома матки небольшая (до 3-4 см), не увеличивается в размерах, не сопровождается тянущими болями и менструации безболезненные, то такую миому матки наблюдают. Осмотр гинеколога и УЗИ малого таза — 1 раз в 6 месяцев.
- Если миома матки более 4 см, рекомендуется оперативное лечение. Объем вмешательства определяется индивидуально для каждой пациентки. Операция проводится лапароскопически.
Важно:
- операция проводится под анестезией,
- длительность операции: 40-60 минут,
- стоимость операции: 35 000 — 45 000 руб. (без учета необходимых обследований).
5-е место: полипы эндометрия
Елена Шнуркова, гинеколог
— Полипы эндометрия — это наросты из слизистой оболочки эндометрия, они живут внутри полости матки. Некоторые полипы подлежат удалению.
Диагностика:
- УЗИ на 5-7-й день цикла.
- Чтобы понять, какой имеется полип, УЗИ надо повторить в эти же сроки на следующий цикл. Если полип повторно не обнаруживается, значит, он был железистый, если обнаружен — фиброзный или фиброзно-железистый.
Гистерорезектоскопия — хирургическое вмешательство (через влагалище) для лечения заболеваний матки и шейки:
- полипов эндометрия,
- полипов шейки матки,
- внутриматочных спаек,
- субмукозной миомы матки.
Преимущества гистерорезектоскопии:
- точечное удаление без выскабливания,
- короткий восстановительный период,
- снижение риска рецидивов,
- устранение причин бесплодия.
Главное:
- сохранение матки без патологии,
- быстрое восстановление,
- отсутствие шрамов,
- сохранение репродуктивности.
Гистерорезектоскопия проводится под анестезией (30-60 минут)
Через 1-2 часа вы можете вернуться к привычному ритму жизни.
Стоимость лечения:
- удаление полипа матки — 25 000 руб.,
- удаление миоматозного узла в матке — 35 000 руб.,
- удаление внутриматочной перегородки, спаек — 40 000 руб.
Стоимость указана без учета необходимых обследований.
Гистерорезектоскопия — операция, которая проводится через влагалище, без разрезов, сразу после менструации.
Это не выскабливание полости матки, а именно точечное удаление полипа.
Все обследования и хирургическое лечение вы можете пройти в клинике «Л`МЕД» на ул. Токарева, 82.
PS: в клинике «Л`МЕД» нет плана продаж. В ней комфортно и уютно, а главное — есть уверенность, что именно здесь вы получите верный диагноз, эффективное лечение, а при необходимости — и высокотехнологичную оперативную помощь.
Стесняться не стоит — стоит начать лечение вовремя. Так или иначе, оно необходимо.
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