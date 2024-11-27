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Антирейтинг: топ-5 «женских» болезней
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Антирейтинг: топ-5 «женских» болезней

Полезный гайд: где обследоваться и как вылечиться.

Александр Варев, директор клиники «Л’МЕД»: 

— Лишних органов не бывает. Сохранение органа — наша главная задача. Сегодня — о «неудобных» вопросах, с которыми сталкивается каждая третья женщина.

1-е место: стрессовое недержание мочи

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Почему недержание назвали стрессовым? Потому, что «подтекание» возникает при воздействии провоцирующих (стрессовых) факторов, таких как бег, прыжки, кашель, чихание, секс.

Елена Шнуркова, гинеколог

— Недержание мочи значимо ухудшает качество нашей жизни. Мы перестаем заниматься сексом, любимыми видами спорта, боимся пробежать и кашлянуть, отказываемся от активных видов отдыха. Сегодня эту проблему можно решить за 20 минут. Главное — не терпеть, а лечиться и чувствовать себя уверенно в любой ситуации.

Основные причины недержания мочи:

  • беременность и роды,
  • подъем тяжестей,
  • хронический кашель и запоры,
  • ожирение и сахарный диабет,
  • хронические инфекции мочеполовых путей,
  • дефицит гормонов,
  • врожденная слабость соединительной ткани.

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о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Варианты лечения недержания мочи:

  • медикаментозное — прием препаратов,
  • интимный фитнес — эффект остается при регулярных занятиях,
  • лазерное лечение — эффект до 1,5−2 лет,
  • плазмотерапия — эффект до 1 года,
  • гиалуроновая кислота — эффект до 1−1,5 лет,
  • «слинговая» операция — эффект на всю жизнь.

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«Слинговая» операция — эффект на всю жизнь

Суть операции: установка «слинга».

Сразу после операции  проблем с недержанием мочи любой стадии нет.

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«Слинг» — это синтетический имплантат.

Заменяет мышечный корсет и удерживает уретральный канал в нужном положении:

  • гипоаллергенный (не разлагается и не изменяется со временем),
  • не влияет на кровоток внутренних органов.

Важно:

  • операция проводится под анестезией.
  • длительность операции: 20 минут, а результат — на всю жизнь.
  • стоимость операции: 30 000 руб. (без учета необходимых обследований).

2-е место: увеличение или асимметрия половых губ

Елена Шнуркова, гинеколог

Лабиопластика — это операция по изменению размера и формы половых губ. По статистике, около 35% женщин недовольны своими половыми губами, поэтому желание пациентки изменить форму или размер малых или больших половых губ уже является достаточным поводом для проведения операции.

Процедура рекомендована, если у вас:

  • асимметрия малых половых губ,
  • большие наружные половые губы,
  • возрастные изменения,
  • травмы половых губ,
  • недостаточная чувствительность,
  • неровный рельеф кожи,
  • послеродовое растяжение наружных гениталий,
  • дряблость кожи интимных органов,
  • эмоциональный и физический дискомфорт.
о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

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Какие еще проблемы решает лабиопластика?

  • Пластика малых половых губ,
  • коррекция формы и объема больших половых губ,
  • пластика клитора и надклиторной области,
  • пластика влагалища и девственной плевы.

Важно:

  • операция проводится под анестезией,
  • длительность операции: 20-30 минут, а результат — на всю жизнь,
  • стоимость операции: 15 000 — 25 000 руб. (без учета необходимых обследований).

3-е место: опущение и/или выпадение половых органов

Елена Шнуркова, гинеколог

— Сегодня опущение половых органов женщины — безмолвная эпидемия. Об этом неудобно говорить и непонятно, как лечить. Мы просто живем с этим и приспосабливаем свою жизнь к ограничениям и неудобствам.

Симптомов может быть много, все индивидуально:

  • ощущение попадания воздуха во влагалище при половых контактах,
  • ощущение инородного тела во влагалище,
  • недержание мочи, прерывистое мочеиспускание, слабая струя мочи,
  • боли при половых контактах,
  • боли внизу живота.
о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

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Что же будет, если не лечить данный недуг?

  • Менструальный цикл собьётся,
  • будет преследовать ощущение инородного тела во влагалище,
  • начнут беспокоить тянущие боли внизу живота, в пояснице и крестце,
  • половые акты станут болезненными,
  • начнутся проблемы с мочеиспусканием,
  • возникнет застой в мочевыделительных органах, что ведёт к серьёзным осложнениям,
  • проктологические проблемы также не обойдут стороной.

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Слабые мышцы тазового дна — это не только про качество близости, но и в первую очередь проблема женского здоровья, которой важно заниматься и вовремя диагностировать.

Реконструкция мышц тазового дна — оперативное решение проблем за 60 минут.

Решает не только проблемы со здоровьем, но и улучшает внешний вид половых органов и качество жизни.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Кому рекомендовано:

  • после родов,
  • при опущении стенок влагалища,
  • при недержании мочи (при чихании/кашле).

Итог операции:

  • все приобретает первозданный вид (как до родов),
  • лечатся начальные стадии недержания мочи.

В оперативное лечение входит:

  • «ушивание» влагалища,
  • реконструкция мышц тазового дна,
  • восстановление ткани слизистой промежности.

Важно:

  • операция проводится под анестезией,
  • длительность операции: 40-60 минут, а результат — на всю жизнь,
  • стоимость операции: 30 000 — 35 000 руб. (без учета необходимых обследований).

4-е место: миома матки

Василий Прохоров, гинеколог

— Миома матки — это единственная доброкачественная опухоль, которая никогда не переходит в рак, не дает метастаз. По статистике, этим недугом страдает более 50% женщин.

Диагностика миомы:

  • осмотр гинеколога,
  • УЗИ органов малого таза,
  • МРТ — по назначению доктора.

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о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

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Самые частые симптомы:

  • тянущие боли внизу живота,
  • болезненные и обильные (со сгустками) менструации,
  • количество менструальных дней может увеличиваться до 10 и более.

Лечение миомы матки

  • Если миома матки небольшая (до 3-4 см), не увеличивается в размерах, не сопровождается тянущими болями и менструации безболезненные, то такую миому матки наблюдают. Осмотр гинеколога и УЗИ малого таза — 1 раз в 6 месяцев.
  • Если миома матки более 4 см, рекомендуется оперативное лечение. Объем вмешательства определяется индивидуально для каждой пациентки. Операция проводится лапароскопически.

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Важно:

  • операция проводится под анестезией,
  • длительность операции: 40-60 минут,
  • стоимость операции: 35 000 — 45 000 руб. (без учета необходимых обследований).
о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

 

5-е место: полипы эндометрия

Елена Шнуркова, гинеколог

— Полипы эндометрия — это наросты из слизистой оболочки эндометрия, они живут внутри полости матки. Некоторые полипы подлежат удалению.

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Диагностика:

  • УЗИ на 5-7-й день цикла.
  • Чтобы понять, какой имеется полип, УЗИ надо повторить в эти же сроки на следующий цикл. Если полип повторно не обнаруживается, значит, он был железистый, если обнаружен — фиброзный или фиброзно-железистый.

Гистерорезектоскопия — хирургическое вмешательство (через влагалище) для лечения заболеваний матки и шейки:

  • полипов эндометрия,
  • полипов шейки матки,
  • внутриматочных спаек, 
  • субмукозной миомы матки.

Преимущества гистерорезектоскопии:

  • точечное удаление без выскабливания,
  • короткий восстановительный период,
  • снижение риска рецидивов,
  • устранение причин бесплодия.

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Главное:

  • сохранение матки без патологии,
  • быстрое восстановление,
  • отсутствие шрамов,
  • сохранение репродуктивности.

Гистерорезектоскопия проводится под анестезией (30-60 минут)
Через 1-2 часа вы можете вернуться к привычному ритму жизни.

Стоимость лечения:

  • удаление полипа матки — 25 000 руб.,
  • удаление миоматозного узла в матке — 35 000 руб.,
  • удаление внутриматочной перегородки, спаек — 40 000 руб.

Стоимость указана без учета необходимых обследований.

Гистерорезектоскопия — операция, которая проводится через влагалище, без разрезов, сразу после менструации. 

Это не выскабливание полости матки, а именно точечное удаление полипа.

Все обследования и хирургическое лечение вы можете пройти в клинике «Л`МЕД» на ул. Токарева, 82.

PS: в клинике «Л`МЕД» нет плана продаж. В ней комфортно и уютно, а главное — есть уверенность, что именно здесь вы получите верный диагноз, эффективное лечение, а при необходимости — и высокотехнологичную оперативную помощь.

Стесняться не стоит  стоит начать лечение вовремя. Так или иначе, оно необходимо.

Берегите себя и доверяйте только профессионалам.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

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Клиника Л’МЕД | Тула, ул. Токарева, 82

Будни: с 8.30 до 20.00.
Суббота: с 8.30 до 15.00.
Воскресенье: выходной.

 

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