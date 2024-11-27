Антирейтинг: топ-5 «женских» болезней

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Полезный гайд: где обследоваться и как вылечиться.

Александр Варев, директор клиники «Л’МЕД»: — Лишних органов не бывает. Сохранение органа — наша главная задача. Сегодня — о «неудобных» вопросах, с которыми сталкивается каждая третья женщина.

1-е место: стрессовое недержание мочи

Почему недержание назвали стрессовым? Потому, что «подтекание» возникает при воздействии провоцирующих (стрессовых) факторов, таких как бег, прыжки, кашель, чихание, секс.

Елена Шнуркова, гинеколог — Недержание мочи значимо ухудшает качество нашей жизни. Мы перестаем заниматься сексом, любимыми видами спорта, боимся пробежать и кашлянуть, отказываемся от активных видов отдыха. Сегодня эту проблему можно решить за 20 минут. Главное — не терпеть, а лечиться и чувствовать себя уверенно в любой ситуации.

Основные причины недержания мочи:

беременность и роды,

подъем тяжестей,

хронический кашель и запоры,

ожирение и сахарный диабет,

хронические инфекции мочеполовых путей,

дефицит гормонов,

врожденная слабость соединительной ткани.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Варианты лечения недержания мочи:

медикаментозное — прием препаратов,

интимный фитнес — эффект остается при регулярных занятиях,

лазерное лечение — эффект до 1,5−2 лет,

плазмотерапия — эффект до 1 года,

гиалуроновая кислота — эффект до 1−1,5 лет,

«слинговая» операция — эффект на всю жизнь.

«Слинговая» операция — эффект на всю жизнь

Суть операции: установка «слинга».

Сразу после операции — проблем с недержанием мочи любой стадии нет.

«Слинг» — это синтетический имплантат.

Заменяет мышечный корсет и удерживает уретральный канал в нужном положении:

гипоаллергенный (не разлагается и не изменяется со временем),

не влияет на кровоток внутренних органов.

Важно:

операция проводится под анестезией.

длительность операции: 20 минут, а результат — на всю жизнь.

стоимость операции: 30 000 руб. (без учета необходимых обследований).

2-е место: увеличение или асимметрия половых губ

Елена Шнуркова, гинеколог Лабиопластика — это операция по изменению размера и формы половых губ. По статистике, около 35% женщин недовольны своими половыми губами, поэтому желание пациентки изменить форму или размер малых или больших половых губ уже является достаточным поводом для проведения операции.

Процедура рекомендована, если у вас:

асимметрия малых половых губ,

большие наружные половые губы,

возрастные изменения,

травмы половых губ,

недостаточная чувствительность,

неровный рельеф кожи,

послеродовое растяжение наружных гениталий,

дряблость кожи интимных органов,

эмоциональный и физический дискомфорт.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом



Какие еще проблемы решает лабиопластика?

Пластика малых половых губ,

коррекция формы и объема больших половых губ,

пластика клитора и надклиторной области,

пластика влагалища и девственной плевы.

Важно:

операция проводится под анестезией,

длительность операции: 20-30 минут, а результат — на всю жизнь,

стоимость операции: 15 000 — 25 000 руб. (без учета необходимых обследований).

3-е место: опущение и/или выпадение половых органов

Елена Шнуркова, гинеколог — Сегодня опущение половых органов женщины — безмолвная эпидемия. Об этом неудобно говорить и непонятно, как лечить. Мы просто живем с этим и приспосабливаем свою жизнь к ограничениям и неудобствам.

Симптомов может быть много, все индивидуально:

ощущение попадания воздуха во влагалище при половых контактах,

ощущение инородного тела во влагалище,

недержание мочи, прерывистое мочеиспускание, слабая струя мочи,

боли при половых контактах,

боли внизу живота.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Что же будет, если не лечить данный недуг?

Менструальный цикл собьётся,

будет преследовать ощущение инородного тела во влагалище,

начнут беспокоить тянущие боли внизу живота, в пояснице и крестце,

половые акты станут болезненными,

начнутся проблемы с мочеиспусканием,

возникнет застой в мочевыделительных органах, что ведёт к серьёзным осложнениям,

проктологические проблемы также не обойдут стороной.

Слабые мышцы тазового дна — это не только про качество близости, но и в первую очередь проблема женского здоровья, которой важно заниматься и вовремя диагностировать.

Реконструкция мышц тазового дна — оперативное решение проблем за 60 минут.

Решает не только проблемы со здоровьем, но и улучшает внешний вид половых органов и качество жизни.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Кому рекомендовано:

после родов,

при опущении стенок влагалища,

при недержании мочи (при чихании/кашле).

Итог операции:

все приобретает первозданный вид (как до родов),

лечатся начальные стадии недержания мочи.

В оперативное лечение входит:

«ушивание» влагалища,

реконструкция мышц тазового дна,

восстановление ткани слизистой промежности.

Важно:

операция проводится под анестезией,

длительность операции: 40-60 минут, а результат — на всю жизнь,

стоимость операции: 30 000 — 35 000 руб. (без учета необходимых обследований).

4-е место: миома матки

Василий Прохоров, гинеколог — Миома матки — это единственная доброкачественная опухоль, которая никогда не переходит в рак, не дает метастаз. По статистике, этим недугом страдает более 50% женщин.

Диагностика миомы:

осмотр гинеколога,

УЗИ органов малого таза,

МРТ — по назначению доктора.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Самые частые симптомы:

тянущие боли внизу живота,

болезненные и обильные (со сгустками) менструации,

количество менструальных дней может увеличиваться до 10 и более.

Лечение миомы матки

Если миома матки небольшая (до 3-4 см), не увеличивается в размерах, не сопровождается тянущими болями и менструации безболезненные, то такую миому матки наблюдают. Осмотр гинеколога и УЗИ малого таза — 1 раз в 6 месяцев.

Если миома матки более 4 см, рекомендуется оперативное лечение. Объем вмешательства определяется индивидуально для каждой пациентки. Операция проводится лапароскопически.

Важно:

операция проводится под анестезией,

длительность операции: 40-60 минут,

стоимость операции: 35 000 — 45 000 руб. (без учета необходимых обследований).

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

5-е место: полипы эндометрия

Елена Шнуркова, гинеколог — Полипы эндометрия — это наросты из слизистой оболочки эндометрия, они живут внутри полости матки. Некоторые полипы подлежат удалению.

Диагностика:

УЗИ на 5-7-й день цикла.

Чтобы понять, какой имеется полип, УЗИ надо повторить в эти же сроки на следующий цикл. Если полип повторно не обнаруживается, значит, он был железистый, если обнаружен — фиброзный или фиброзно-железистый.

Гистерорезектоскопия — хирургическое вмешательство (через влагалище) для лечения заболеваний матки и шейки:

полипов эндометрия,

полипов шейки матки,

внутриматочных спаек,

субмукозной миомы матки.

Преимущества гистерорезектоскопии:

точечное удаление без выскабливания,

короткий восстановительный период,

снижение риска рецидивов,

устранение причин бесплодия.

Главное:

сохранение матки без патологии,

быстрое восстановление,

отсутствие шрамов,

сохранение репродуктивности.

Гистерорезектоскопия проводится под анестезией (30-60 минут)

Через 1-2 часа вы можете вернуться к привычному ритму жизни.



Стоимость лечения:

удаление полипа матки — 25 000 руб.,

удаление миоматозного узла в матке — 35 000 руб.,

удаление внутриматочной перегородки, спаек — 40 000 руб.

Стоимость указана без учета необходимых обследований.



Гистерорезектоскопия — операция, которая проводится через влагалище, без разрезов, сразу после менструации.

Это не выскабливание полости матки, а именно точечное удаление полипа.

Все обследования и хирургическое лечение вы можете пройти в клинике «Л`МЕД» на ул. Токарева, 82.

PS: в клинике «Л`МЕД» нет плана продаж. В ней комфортно и уютно, а главное — есть уверенность, что именно здесь вы получите верный диагноз, эффективное лечение, а при необходимости — и высокотехнологичную оперативную помощь.

Стесняться не стоит — стоит начать лечение вовремя. Так или иначе, оно необходимо.

Берегите себя и доверяйте только профессионалам.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

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Клиника Л’МЕД | Тула, ул. Токарева, 82

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