Гендерные стереотипы, роль жертвы и демонизация денег: психолог о том, почему сказки бывают вредными

О том, какую роль играют сказки в жизни ребенка, рассказывает Ирина Прокофьева, детский психолог и сказкотерапевт, автор детских книг и мама двух дочек.



Ирина Прокофьева.

— Сказки — один из первых источников, откуда дети черпают знания о мире и людях. В детском возрасте, когда наш мозг максимально восприимчив к информации, эти яркие сюжеты могут прочно закрепиться в сознании и наложить свой отпечаток на всю дальнейшую жизнь.

И все бы ничего, да только помимо традиционных ценностей и морали в любимых сказках частенько скрыты вредные и устаревшие сценарии, которые могут формировать у детей неадекватные ожидания и стереотипы о жизни. В статье разберем такие сценарии и посмотрим, как они могут влиять на формирование взглядов и поведения.

Роль жертвы: страдание как путь к счастью

Один из наиболее коварных и распространенных сценариев в детских сказках — это необходимость терпеть тяготы, ожидая за награды за свои страдания. Герои смиренно подвергаются тяжелым испытаниям, несправедливости и унижениям, не предпринимая активных попыток изменить свою судьбу, пока их страдание не будет вознаграждено.

Яркий пример — это Золушка: она олицетворяет образ кроткой и смиренной девушки, которая терпит унижения со стороны мачехи и сестер. На протяжении всей истории Золушка проявляет покорность, выполняет бессмысленные задания и терпит обиды, проливая слезы в одиночестве. В итоге ее терпение оказывается вознаграждено: принц женится на ней и увозит во дворец.

Очень маловероятно, что такой сценарий имеет шансы повториться в реальной жизни.

По пути Золушки идут и другие героини: Настенька из сказки «Морозко» терпит жестокое отношение мачехи и испытание лютым морозом, не смея заявить о своих правах и желаниях, не смея отстаивать свои границы и говорить о своем дискомфорте.

Дюймовочка покорно терпит насмешки и притязания жуков и кротов, героиня «Синей Бороды» страдает от жестокого мужа, пока не приходит помощь извне.

Проблема таких сюжетов — в идее, что страдание является обязательным условием счастья, а на покорность и бездействие непременно придет помощь извне. Другая сторона этой идеи — убеждение в том, что борьба за свои права может быть опасной или недостойной.



Демонизация денег: зло в кармане

Ещё один распространённый в детских сказках сценарий — представление денег и богатства как чего-то порочного и негативного. Если в сказке есть богатый и бедный — богатый непременно будет жадным, жестоким или глупым, а бедный — воплощением доброты, смелости и чести. Богатых сказки высмеивают или осуждают, а бедняки получают заслуженную награду.

С каждой подобной сказкой читатель убеждается: деньги портят людей, от денег все беды, лучше вовсе их не иметь.

В той же «Золушке» богатая мачеха и её дочери — злые, ленивые и уродливые, тогда как бедная Золушка сверкает красотой, трудолюбием и добротой. В сказке «Кошкин дом» богатая тётя Кошка и её состоятельные друзья высокомерны и жестоки, а бедные котята проявляют сострадание и готовы прийти на помощь. В «Золотой антилопе» жадный богач получает своё наказание (символично погибает под грудой денег-черепков), а добрый мальчик отказывается от сокровищ и остается положительным героем.

Такие сюжеты создают стереотип, что деньги и доброта не совместимы, что стремление к богатству — это стыдно и плохо, а все богатые люди — жестоки и безнравственны. Появляются подсознательные убеждения из серии «деньги — зло», а это влияет на сценарии отношений с деньгами и финансовое благополучие во взрослой жизни.

Гендерные стереотипы: принцы и принцессы

Один из наиболее искажённых и устаревших сценариев в детских сказках — изображение женщин как пассивных героинь, беспомощных и ждущих спасения извне.

Прекрасный принц или добрый молодец освобождает красавицу из заточения, спасает из лап чудовища или другой беды, снимает поцелуем наложенное заклятье, увозит от разбойников или жестоких родственников. За этим, как правило, следует свадьба — отсюда стойкая идея решения проблем и улучшения жизни через брак. Свадьба выступает как решение всех бытовых и финансовых проблем, спасение от опасностей и социальный лифт для героини. Наступает финальная точка — «долго и счастливо».

В нашей с вами любимой «Золушке» все именно так и происходит, помните? Спасения и свадьбы ждут и другие героини — Спящая красавица, заточенная в башне Рапунцель, Царевна-Лягушка и Крошечка-Хаврошечка и многие, многие, многие другие красавицы.

Такие сказки создают у девочек иллюзию, что жизненные трудности разрешатся, как только они найдут подходящего спутника жизни. Вместо активных действий и стремления к реализации появляется позиция ожидания внешнего спасения. Формируется убеждение, что нужно ждать своего «принца», который решит все мои проблемы и сделает меня счастливой. Благодаря такой установке мы можем возлагать ответственность за свое счастье на партнера, как следствие в отношениях возникают обиды, требования и обвинения.

Инфантильность: когда пора взрослеть

Часто герой или героиня сказки оказываются в роли пассивного персонажа, который ждёт помощи извне. Их проблемы разрешаются не в результате активных действий героя, а благодаря чудесам, вмешательству феи-крёстной, волшебной лампе и другим внешним силам.

Прекрасной Золушке (что бы мы с вами без нее делали?) помогает сначала фея-крестная, а затем спасает принц. Сама девушка ровным счетом никак не противодействует своим мучителям.

В сказке про кота в сапогах за героя все делает хитрый и смышленый кот-помощник, Алладину помогает волшебная лампа, а старику — золотая рыбка.

Емеля живет за счет семьи, ни к чему не стремится, ничего не делает, но всё равно получает всё, чего пожелает, благодаря волшебной щуке. Питер Пэн предпочитает оставаться ребенком в волшебной стране, избегая реальной жизни и взрослых обязанностей.

Скажу сразу — вера в чудеса — это замечательно! Она необходима и детям, и взрослым, она помогает справляться с трудностями и сохранять оптимизм, наполняет жизнь радостью и вдохновением. Но — маленький нюанс — только вместе с активными действиями.

Сказки о чудесном избавлении от проблем создают ощущение, что внешние силы всегда придут на помощь, отменяя необходимость собственных действий. Формируется вера в преодоление трудностей без личных усилий и ответственности, развивая инфантильность и ожидание чуда вместо активного решения проблем.

Так стоит ли читать сказки?

Конечно, стоит! Но важно также подходить к ним критически. Подчеркивать позитивные моменты, обсуждать устаревшие сценарии и показывать детям современные альтернативы. Можно даже сочинять собственные истории или придумывать другие концовки — те, где герои решительно действуют и активно меняют обстоятельства своей жизни, сами справляются с трудностями, используют богатство для добрых дел и создания яркой и счастливой жизни.

Попробуйте придумывать новые сказки вместе с детьми — это прекрасный способ развить фантазию и креативность, заложить позитивные установки и полезные сценарии и просто отлично провести время вместе, посвящая его общению и развитию.