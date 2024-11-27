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Собаку выкинули с 5 этажа на платной передержке: Лаки восстановился и ищет дом

Собаку выкинули с 5 этажа на платной передержке: Лаки восстановился и ищет дом

Лаки (раньше собаку звали Питер) нашли на дороге в плохом состоянии. Его покусали собаки, а потом сбила машина. За спасение малыша взялась целая банда добрых людей. 

Лаки отправили в ветеринарную клинику лечить перелом ребра и рваные раны. После этого щенок попал на платную передержку, где его сбросили с пятого этажа. Об этом происшествии писал Myslo.

Бедный пес стоически перенес боль и очутился почти в сказке. Его временно приютила добрая девушка, она любила собаку и ухаживала за ней. Но сейчас девушка сломала ногу и находится в больнице.

Песик снова оказался один. Ему очень нужны настоящие и любящие хозяева. 

Сейчас Лаки семь месяцев, и он удивительный пес. Приучен к двухразовому выгулу, спокойно переносит банные процедуры и стрижку когтей. Любопытный, доверчивый и ласковый. Отлично уживается с другими животными. Очень дружелюбный.

Молод, активен, настоящая собака-антистресс – всегда готов обниматься.

Весит 10 кг, отлично подойдет для квартиры. Полностью здоров и готов к переезду. 

По всем вопросам пишите ВКонтакте.

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом или потерялись, пишите ведущему рубрики ВКонтакте или в Telegram и WhatsApp по тел. 8−920−782−14−28. Здесь же делитесь забавными историями и видео с участием своих питомцев!

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сегодня, в 16:30 +2
 

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