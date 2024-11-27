Кто такой Чапаев, и почему Тула заболела чапаевоманией

90 лет назад в Туле начали показывать легендарное кино «Чапаев». То самое, которое даже по опросам зарубежных экспертов было включено в список ста лучших фильмов мирового кино.

Все билеты проданы на завод!

«Где должен быть командир? Впереди, на лихом коне!». Сами того не осознавая, мы до сих пор пользуемся фразами из этого фильма: «Чапай думать будет». «Македонский? Полководец? Кто такой, почему не знаю?» «Брат Митька помирает, ухи просит». «Белые пришли — грабють, красные пришли — тоже грабють. Ну куды крестьянину податься»?

В Туле фильм начали показывать 22 ноября 1934 года. В Москве — 5 ноября. Сталину на дачу его привезли 4 ноября. В общей сложности он смотрел «Чапаева» 38 раз. Это не рекорд. Многие люди того поколения посмотрели и большее количество раз. Вот так в то время умели снимать настоящее патриотическое кино.

Василий Иванович Чапаев и его ординарец Петька — Петр Исаев.

При том, что «Чапаев», как и современное кино, тоже во многом придумывал своего героя. Реального начдива редко видели в легендарной бурке, которая стала одним из его узнаваемых символов.

Он не скакал на лихом коне — в распоряжении Чапаева был автомобиль «Форд». Чапаев вообще придавал большое значение техническим достижениям цивилизации.

В его распоряжении было четыре самолета, а когда части входили в населенный пункт, тут же требовал, чтобы установили телефонное и телеграфное сообщение.

Даже финальная сцена фильма существовала в двух вариантах. По одному из них Чапай выжил, но Сталин посчитал, что должно быть как в жизни. Срочно стали доснимать сцену гибели. Времени не было, и, по уверениям калужских краеведов, делали это в Перемышльском районе Калужской области. Так что киношный Чапаев тонул не на Урале, не в Волге, а по соседству — в Оке!



Кинотеатр им. Степанова — один из двух тульских кинотеатров, где показывали фильм.

В Туле фильм «Чапаев» шел в двух кинотеатрах: имени Бабякина на улице Коммунаров и имени Степанова в Чулкове. Да и всего на тот момент дей­ствующих кинотеатров в городе было три — еще «1-й Москино», бывший «Форум», будущий «Родина». В «1-м Москино» шла «одновременно с московскими кинотеатрами веселая комедия» «Наследный принц республики» — о том, как непутевый папаша пытается сбагрить своего новорожденного ребенка кому-нибудь другому. Фильм был немым, его показ сопровождало концертное трио. Звуковых фильмов вообще было еще немного. Знаменитые «Веселые ребята» Александрова пошли в Туле только через месяц — в последние дни 1934 года.



На фильм ходили коллективами с транспарантами в руках.

Кстати, динамики для «говорящих кинофильмов» в то время делали в Туле на радиозаводе, нынешней «Октаве». Это небольшое еще предприятие во многом было монополистом. Здесь, например, производили уникальные рупорные 10-ваттные динамики для больших площадей, которые были слышны за пять километров.

Каждый день места в кинотеатрах имени Бабякина и Степанова были заполнены на всех сеансах. А потом на фильм вообще стало не попасть. Кинотеатр им. Бабякина работал только на групповые заявки. Так, например, 25 ноября все три сеанса были забронированы для рабочих оружейного завода. Культ­поход устроили для 600 рабочих завода НКПС — нынешнего «Тулажелдормаша». Посмотрев кино, рабочие отрапортовали в газете «Коммунар»: «Фильм дал нам творческую зарядку. Мы на производстве еще энергичнее возьмемся за работу. Наша задача — в срок сдать снегоочистители. Этот боевой приказ мы выполним по-чапаевски!»

Ежедневно организовывались культпоходы, в которых участвовали рабочие самых разных тульских заводов.

Люди ехали в Тулу из Щекино, из Лаптево, из Богородицка, других прилегающих районов. Массово приезжали смотреть «Чапаева» колхозники. Как и по всей стране, участники культпоходов маршировали в кино под транспарантами «Мы идем смотреть „Чапаева“. Это был невероятный успех!

Директор кинотеатра им. Бабякина Мельшиян докладывал, что за девять дней на просмотре фильма побывали рабочие и сотрудники 28 тульских предприятий и учреждений. Фильм посмотрело 15 тысяч организованных взрослых зрителей и 3500 детей. Всего же за десять дней в двух кинотеатрах «Чапаева» посмотрело сорок три тысячи зрителей!

За все время существования кинотеатров в Туле ни один фильм не привлекал такого внимания.

А пожалуй, и на долгие годы после он тоже оставался рекордсменом.

Сеансы в то время были только вечерние, днем же люди работают. В Степанова, где было два зала, показ фильма начинался в 6, 7.30, 9 и 10.30 вечера, разумеется, но было принято время указывать именно так. В Бабякина — в 5.30, 7.10, 8.50, 10.30. А ведь утром все равно надо на смену!

Ажиотаж был такой, что в Бабякина смело могли сообщать, что опоздавшие после третьего звонка в здание театра не допускаются и их билеты на следующий сеанс считаются недействительными. Интересно, что Бабякина предлагал сходить на «созданный по запискам Фурманова большой постановочный звуковой художественный фильм», а в Степанова рекламировали, что это «Новая победа советской кинематографии».

Можно сказать, что это кино воспитало невероятное количество молодых людей того времени. Мальчишки во дворах играли в Чапаева. Это кино создало героя на все времена, которого не смогли потом скомпрометировать никакие анекдоты.

Да, собственно, оно само и рождало эти анекдоты. Вот типичный диалог из фильма:

— А вот, Василий Иваныч, мужики сомневаются. Ты за большевиков али за коммунистов?

— Я за интернационал!

— Василий Иваныч, а ты за какой, за второй или за третий?

— Чего за второй?

— Интернационал?

— Ну за тот, за который нужно, за тот и стою.

— Ну, а все-таки, за второй или за третий?

— А Ленин в каком?

— В третьем. Он его и создал, третий большевистский.

— Ну и я за третий.

Почти готовый анекдот.

Красиво идущие интеллигенты. Психическая атака каппелевцев.

Легендарному командиру 25-й стрелковой дивизии Красной армии, герою граждан­ской войны Василию Ивановичу Чапаеву нашлось место и в тульской топонимике. В декабре 1934 года улицу Зиновьева, бывшую Гольтяковскую — по имени потомственных оружейников, поставщиков царского двора, — переименовали в улицу Чапаева. Ее и сейчас легко найти на карте.

Красиво идут! Интеллигенты!

В чапаевской дивизии воевали и туляки. Так, летом 1918 года одоевский военкомат мобилизовал тринадцать молодых людей 1896 года рождения, которые были направлены на Восточный фронт в Самару. Командир отделения краснознаменной чапаевской дивизии, одоевец Курусов вспоминал, что по прибытии в Самару они увидели на улицах и в городском Струковском саду еще неубранные трупы. Город только три дня назад был отбит у чехословаков и войск Самарской учредилки. Днем пополнение обучалось воинскому искусству, а вечерами ходило гулять в тот же Струковский сад или ездило любоваться Жигулевскими горами.

Игрушечный солдатик советских времен «Чапаев». Такие были у всех советских мальчишек.

Через десять дней их послали на передовую в составе чапаевской дивизии. В конце декабря одоевцы прошли проверку боем — выбили белых из станицы Грязный Умет. Командир Антонов держал потом речь перед личным составом и сказал, что это та самая станица, в которой, судя по повести Пушкина «Капитанская дочка», поручик Гринев подарил Емельяну Пугачеву свой заячий тулупчик.

Был и еще один уроженец тульской земли, которого связывают с Чапаевым.

В фильме братьев Васильевых есть сцена с красиво идущими в атаку под музыку офицерами, о которых чапаевцы уважительно говорят: «Интеллигенты!»

О ней одно время писалось предостаточно в связи с возвращением на родину останков генерала белой армии Владимира Оскаровича Каппеля — рожденного в Белеве, убитого под Иркутском, похороненного в Харбине. Это они красиво идут, каппелевцы. Под пулями не гнутся, на место убитого или раненого, не теряя строя, тут же встает другой.

Такая психическая атака, как уверяют историки, имела мало общего с реальностью, но в фильме она смотрится ярко и уважительно к противнику. Правда, нет ни одного документа, что каппелевцы вообще где-то пересекались с дивизией Чапаева. Но тем принципиальнее, что в кино включили именно их.

Сейчас вроде как установили, что Владимир Каппель родился вовсе не в Белеве, а в Царском Селе. Но в Белеве он провел свои детские годы, и в память об этом установлена мемориальная доска на стене дома по улице Советской. На Троицком кладбище Белева есть крест на символической могиле отца генерала — русского офицера Оскара Каппеля.



Михаил Фриденберг с чапаевскими усами. Фото 1949 г.

Этот снимок он предал тульскому музею оружия

вместе с шашкой в 1967 г.

Владимир Каппель был одним из самых знаменитых полководцев белой армии. Даже сами большевики уважительно называли его «маленьким Наполеоном». Это он захватил в Казани знаменитое «золото Колчака» — половину всего золотого запаса России. Во время перехода в пятидесятиградусный мороз от Омска до Забайкалья Каппель провалился в полынью.

Это привело к ампутации ног и воспалению легких. Владимир Оскарович скончался в Чите, но его тело, чтобы упокоить с миром, донесли до Харбина. Могила была уничтожена уже в хрущев­ские времена — в 1956 году. Уже в наше время останки генерала были перевезены и перезахоронены в Москве.

Шашка начдива

А еще в Туле жил полковник ВДВ Михаил Андреевич Фриденберг, который одно время служил в Пугачевской бригаде, как ее тогда называли, а потом в Чапаевской стрелковой дивизии. Михаил Андреевич Фриденберг лично знал и Чапаева, и Фурманова, и Петьку — Петра Семеновича Исаева.

Вспоминал, что Петра Исаева Чапаев взял к себе порученцем после одной истории. В бою за село Амлючино был убит пулеметчик, по приказу командира его заменил Исаев. Он проявил выдержку и не открывал огонь, пока колчаковцы не подошли совсем близко. В результате село было занято почти без потерь. Петр Семенович погиб, прикрывая отход начдива. На другой день в село вступили красные. Михаилу Андреевичу Фриденбергу довелось с почестями хоронить погибших, в том числе Петра Исаева.

Шашка, подаренная М. Фриденбергу В. И. Чапаевым. Из коллекции тульского музея оружия.

Михаил Андреевич рассказывал, что перед выходом на большой экран кино показывали чапаевцам. Он считал, что исполнитель главной роли Борис Бабочкин похож на своего героя, очень многие черты

схвачены верно.

Но вообще, складывается ощущение, что некоторые его истории со временем стали несколько киношными. Так, Михаил Андреевич вспоминал о каппелевской офицерской атаке, которая закончилась бег­ством после того, как Чапаев ударил с фланга. И о том, как у чапаевского «Форда» отказали тормоза и он проехал по разобранному мосту по двум оставшимся бревнышкам, положенным по ширине колес. Но его несомненные боевые заслуги заставляют уважительно относиться к воспоминаниям.

Михаил Фриденберг — участник трех войн: двух мировых и Гражданской. В Гражданскую, по его словам, участвовал даже в разгроме банд барона Унгерна в Монголии. Защищал Тулу в составе 1-го кавалерийского корпуса генерала Белова. Кавалер ордена Ленина, трех орденов Красного Знамени, ордена Отечественной войны, ордена Красной Звезды, медалей, двух Георгиевских крестов в Первую мировую, имел восемь ранений.



На рукояти шашки видны звезда и полумесяц, как на эмблеме Башкирского корпуса. Из коллекции Тульского музея оружия.

Как драгоценная реликвия у него осталась на всю жизнь подаренная Чапаевым после боя за хутор Коровино шашка. Оружием за храбрость Чапаев наградил тогда и Петьку — Петра Исаева. Шашкой он пользовался редко, берег, и в 1967 году передал ее в Тульский музей оружия. Казачья шашка нижних чинов образца 1904 года представлена сейчас в постоянной экспозиции музея.

Необычность ее в том, что на устье ножен выгравировано: «Комкавдивизиона Фриденбергу М. А. „За храбрость“ от комдива В. И. Чапаева. 1918 год». Надпись, очевидно, сделана значительно позже. В своей автобиографии Михаил Андреевич указывает, что его настоящая фамилия Зеньков. Фриденберг — фамилия жены, которую он взял только в 1924 году при регистрации брака.

— Вопросов у этой шашки больше, чем ответов, — рассказывает хранитель музейных предметов Тульского музея оружия Алексей Зубарев. — Если посмотреть на надпись через увеличительное стекло, видно, что она была изменена. Сначала написано не комдива, а так, как в Гражданскую войну, — начдива. Шашка, судя по всему, сборная, у нее эфес и клинок разные. На клинке стоит клеймо ХКП — Хоперский казачий полк. Ножны собраны по частям. Одна часть ярко выраженная кавказская, другая — обычная. На головке рукояти мусульманская символика — месяц и пятиконечная звезда. Такая символика не характерна для казачьего оружия, но она встречалась в башкирских батальонах, которые воевали и на стороне белых, и на стороне красных. Оружие, по-видимому, трофейное, собранное из того, что было под рукой.

При всем при этом шашка точно относится к тому времени, так что в Туле есть настоящий артефакт чапаевских времен.