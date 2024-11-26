26 ноября: волшебство в каждой бутылке и чаепитие рекордсменок

Доброе утро! Начинаем новый рабочий день с порции хороших новостей. Поехали!

На что похожи ваши облака? Сегодня в Туле облачно с прояснениями, а воздух в городе опустится до -3 градусов.

С приближением Нового года магазины радуют нас новинками, и среди них можно найти даже новогоднее крафтовое пиво. В этом сезоне на полках появились два уникальных сорта, которые могут подарить атмосферу праздника и согреть в холодные зимние вечера.

Первый из них — стаут с нотами мандарина, апельсина и корицы. Этот напиток сочетает в себе глубокий вкус темного пива с яркими цитрусовыми акцентами и пряной теплотой корицы.

Второй вариант — портер, который порадует любителей сладких и пряных вкусов( сочетание карамели, имбиря и пряника).

Каждый из сортов предлагается по привлекательной цене в 105 рублей. Учитывая растущий интерес к крафтовым напиткам, можно ожидать, что многие желающие попробуют эти новогодние новинки.

Сегодня слушаем Savage Garden - To The Moon & Back.

В Лондоне состоялось уникальное чаепитие, посвященное 70-летию Книги рекордов Гиннесса, где встретились две выдающиеся рекордсменки. 30-летняя индианка Джоти Амджи, чей рост составляет всего 68,2 см, и 27-летняя турчанка Румейса Гелги, достигающая впечатляющих 2 м 15,16 см, стали центром внимания на этом необычном мероприятии.

Девушки не только представляют крайности человеческого роста, но и вдохновляют многих своим оптимизмом и жизненной силой. Их встреча символизирует разнообразие и уникальность каждого человека, независимо от физического облика.

Чаепитие стало не только праздником рекордов, но и возможностью для обеих женщин поделиться своими историями и опытом. Джоти и Румейса продемонстрировали, что несмотря на разницу в росте, их дружба и взаимопонимание не знают границ.

В этой фотоподборке мы представляем вам удивительные и оригинальные платья, которые вдохновляют своей красотой и креативностью. Каждое из этих нарядов — это не просто одежда, а настоящее произведение искусства, в котором гармонично сочетаются уникальные фасоны, яркие цвета и необычные текстуры.

Необычного настроения!