29 ноября: туалетная бумага с вакансиями и кулинарный дуэт

Доброе утро! Радуемся пятнице, заряжаемся позитивом и читаем только хорошие новости, которые мы для вас собрали. Врываемся в выходные!

О погоде на выходных. В пятницу в Туле стоит ждать снега с дождем, воздух прогреется до 0 градусов. В субботу и в воскресенье будет похожая погода, а максимальная температура воздуха будет +2 градуса.

В Великобритании производитель товаров для гигиены представил оригинальную инициативу, выпустив туалетную бумагу с напечатанными на ней вакансиями. Лимитированные рулоны появились в университетских туалетах, где обучают будущих инженеров, с целью помочь талантливым выпускникам найти работу.

Компания провела опрос среди студентов и выяснила, что 31% респондентов считает поиск работы «непосильной» задачей, а такое же количество боится высокой конкуренции на рынке труда. В ответ на эти опасения производитель решил использовать креативный подход к привлечению внимания к открытым вакансиям, разместив объявления прямо в местах, где студенты проводят время.

Каждый рулон туалетной бумаги содержит информацию о вакансиях и QR-коды, которые ведут на страницы с подробностями о работе. Эта необычная кампания не только помогает выпускникам узнать о возможностях трудоустройства, но и привлекает внимание к проблемам молодежи на рынке труда.

Пятница вместе с Michael Jackson - Beat It.

В мире кулинарии иногда происходит нечто удивительное, и на этот раз за кулинарным столом встретились блогер Ник Диджованни и его необычный помощник — шеф-повар-крыса. Вдохновленные культовым мультфильмом Pixar, они решили приготовить классический французский рататуй, при этом крыса взяла на себя роль главного консультанта.

Хотя крыса не могла сама нарезать овощи или включить духовку, её умение выбирать лучшие продукты стало ключевым моментом в процессе. С помощью своего чуткого обоняния и тонкого вкуса, она помогла Нику отобрать самые свежие баклажаны, цукини, помидоры и перцы, которые стали основой блюда.

Процесс приготовления был полон весёлых моментов: крыса давала советы по технике нарезки и сочетанию специй, а Ник с энтузиазмом следовал её указаниям. Вместе они создали не только вкусный рататуй, но и атмосферу дружбы и творчества, которая вдохновляет всех любителей кулинарии.

Такой необычный кулинарный дуэт показал, что настоящая магия в кухне заключается не только в рецептах, но и в совместном процессе, который объединяет людей — и даже крыс!

В этой фотоподборке мы собрали яркие примеры необычных элементов дизайна, которые вдохновляют и поражают воображение. Каждый из представленных объектов — это не просто часть интерьера или экстерьера, а настоящая история, отражающая креативность и индивидуальность авторов.

Креативного настроения!