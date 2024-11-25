Тульские моржи открыли купальный сезон на Воронке: фоторепортаж

Фото Дмитрия Дзюбина.

Про группу тульских моржей мы уже рассказывали вам в прошлом году: бесстрашные энтузиасты погружались в зимнюю прорубь на Воронке. Смотрите прошлогодний фоторепортаж!

В этом году открывать сезон решили в ноябре, и тоже на Воронке. Моржам повезло: штормовая погода как раз сменилась солнечной и слегка морозной. Открытие превратили в настоящий праздник с живой музыкой и накрытым столом.

В новом купальном сезоне у моржей появился собственный домик. Виктория Буравцова, основательница группы, рассказывает:

— Раньше мы были «дикими» моржами: сами себе прорубь готовили, переодевались там же, вещи складывали прямо на снег. А теперь у нас есть тёплый домик, скамеечки, вешалки, организованный спуск в воду — красота! Спасибо владельцу турбазы, министерству спорта и «Тульским паркам»! Надеемся, наша с ними задумка сработает и мы сможем купаться в Центральном парке. К нам сразу много новых моржей присоединилось.

Ряды тульских моржей действительно пополнились, расширилась и география. Алексей Куприн на открытие сезона приехал из Болохово. Кстати, в этот день его ещё и посвятили в тульские моржи — теперь всё официально!

— Я увидел Викторию по телевизору, она там давала интервью. Потом нашёл её группу в соцсетях, мы пообщались — и вот я здесь. С холодом я дружу, окунаюсь в купели обычно, а вот в реке буду плавать в первый раз. Это прекрасная возможность открыть для себя что-то новое, здоровье укрепить.

Могу точно сказать, что после холода я чувствую себя лучше, плохие мысли в голову не лезут. Обычно перед заплывом я обливаюсь водой и дышу правильно. Ну, не знаю, насколько правильно, но мне помогает (смеётся).



Посвящение Алексея: помимо рукопожатия — грамота тульского моржа!

Юрий Рёвин приехал на открытие сезона из Плавска. В его городе есть небольшая группа моржей, и в следующий раз они приглашают туляков к себе.

— С Викторией «сплавляемся» уже в третий раз, а так мой стаж моржевания — четыре года. Получилось это как-то само собой: одним летом плавал с удовольствием, а потом так и не остановился. С тех пор и зимой, и осенью, и весной плаваю. Ещё обязательно по утрам обливаюсь, а также принимаю контрастный душ. Это очень важно для подготовки к моржеванию. А вообще, всё зависит от настроя и силы духа.

Перед погружением обязательно нужно хорошенько разогреться. Моржи провели разминку, Виктория рассказала, как правильно готовиться к заплыву. А потом — сразу в воду!

Ощущения после погружения моржи описывают так: совсем не холодно, наоборот — жарко! По телу бегут миллионы «иголочек», и совсем не хочется одеваться. А ещё — чувство неописуемой радости!

Практически каждый морж приехал на открытие сезона с группой поддержки. Поддержать Викторию захотели её племянницы Даша и Маша, брат Максим и папа Руслан. Они рассказали, что спорт — важная часть жизни их семьи, а ещё — что пытаться переспорить Викторию совершенно невозможно: её нужно только поддерживать и вдохновлять на новые подвиги. Окунаться в холодную воду Буравцовы пока не хотят, но не исключают такую возможность в будущем.

А с нашим старым знакомым Василием Анухиным на открытие приехала жена Светлана. Василий участвовал в прошлогоднем заплыве, а в этом году планирует не отставать от друзей-моржей.

— Я продолжал купание и весной, и летом, не останавливался после зимы. Купаюсь каждое воскресенье. Бодр, весел — всё отлично! И домик у нас теперь классный есть.

Светлана:

— Я пока в водоёмах не купалась, мне больше нравится после бани на мороз выходить. Закаливание — это обязательно: контрастный душ принимаю, да и вообще с холодом на «ты».

Уже захотелось присоединиться к тульским моржам? Вот вам сюжет об их приключениях — развеет сомнения!

Важно!

Виктория Буравцова предупреждает: для безопасного моржевания нужно строго соблюдать ряд правил. Здоровье и хорошее самочувствие всегда должны быть на первом месте!

Подготовку к погружениям следует начать с малого: постепенный, но регулярный контрастный душ, проветривание квартиры.

Заплыв в одиночку может быть опасен: начинающим моржам обязательно следует найти компанию для заплывов. Да и опытным тоже: так легче побороть страх и найти единомышленников.

Важно правильно подготовить прорубь, поставить лестницу.

Для новичков погружение должно продолжаться не более нескольких секунд. Для начала достаточно будет и 10-15 секунд, после чего обязательно нужно досуха растереть тело полотенцем. Если конечности замерзли, помогут боксерские движения, махи руками и ногами.

Чтобы избежать серьёзного стресса для организма, погружаться в холодную воду следует минимум через день.

Больше фотографий отважных тульских моржей смотрите в нашем фоторепортаже. Есть ли у вас опыт моржевания и закаливания? Делитесь в комментариях!