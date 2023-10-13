После вспышки кишечной инфекции в школе Киреевска от работы отстранили 6 сотрудников пищеблока и 5 педагогов

Управление Роспотребнадзора по Тульской области завершило санитарно-эпидемиологическое расследование случаев групповой заболеваемости острой кишечной инфекцией в Центре образования № 4 Киреевска.
Заболели 36 учеников, пять педагогов, два работника пищеблока. Кроме того, выявлено четыре бессимптомных носителя инфекции среди работников пищеблока.
В школе провели дезинфекцию, сделали лабораторные исследования проб продуктов питания, готовых блюд, смывов с объектов окружающей среды, обследовали персонал пищеблока, педагогов и детей.
От работы отстранили шесть сотрудников пищеблока и пять педагогов.
Выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических правил в пищеблоке. В отношении ответственных лиц возбуждены дела об административном правонарушении.
В Управлении Роспотребнадзора по Тульской области родителям детей готовы оказать юридическую консультацию. Обратиться можно по тел.: 8 (48-72) 55-55-50, 8 (4872) 21-89-34.
Напомним, что данное происшествие взял на контроль глава СК России Александр Бастрыкин.
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